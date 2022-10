Ce don marque le coup d'envoi du programme d'émancipation numérique de Visa au Canada, qui vise à favoriser l'équité et l'inclusion financières numériques

TORONTO, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Visa a annoncé le lancement de son projet pilote d'émancipation numérique au Canada avec le don de 400 ordinateurs. Ces ordinateurs sont destinés à des organismes sans but lucratif de Toronto pour aider les nouveaux arrivants au Canada à accéder à du matériel informatique, ainsi que de la formation en matière d'éducation numérique et financière.

« Nous devons absolument redonner aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons en leur permettant de se procurer les outils et les ressources nécessaires à leur réussite », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale de Visa Canada. « Ce programme nous permet non seulement de favoriser l'inclusion pour tous, mais aussi de développer une plus grande équité financière numérique par l'éducation, le perfectionnement et la technologie. »

Selon Statistique Canada, environ 6 % des Canadiens n'avaient toujours pas de connexion Internet à domicile en 2020, 26 % d'entre eux déclarant comme obstacle le coût du service Internet et 13 % le coût de l'équipement1. Au Canada, les nouveaux arrivants font face à des défis bien précis en matière d'accès aux ordinateurs, aux tablettes, au Wi-Fi et à un accès Internet abordable2.

Le programme d'émancipation numérique de Visa vise à combler ce fossé et à lutter contre l'inégalité financière numérique. Ainsi, les bénéficiaires de ce programme reçoivent un ordinateur portable, une formation en matière d'éducation financière et une formation de base en informatique par Human-I-T.

« Comme société possédant une envergure mondiale, nous souhaitons donner vie à notre raison d'être qui est de favoriser l'épanouissement de chacun, partout dans le monde », a déclaré Michelle Gethers, responsable de la diversité et cheffe de la responsabilité d'entreprise chez Visa. « Le développement du programme d'émancipation numérique de Visa au Canada permettra aux gens d'avoir accès à l'équipement et d'obtenir des compétences numériques pour améliorer leur implication dans la main-d'œuvre et l'économie. »

Le coup d'envoi du programme d'émancipation numérique de Visa a été donné par un événement au MaRS Waterfront Innovation Centre à Toronto. L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, Yung Wu, PDG du MaRS Discovery District, Gabe Middelton, PDG et cofondateur de Human-I-T, Stacey Madge et Michelle Gethers étaient présents. Parmi les organismes participants, citons Achēv, PS43 Foundation, Refugee Women's Network et COSTI. Lors de l'événement, 50 bénéficiaires de la communauté torontoise ont reçu leur appareil et une formation numérique sur le terrain, offerte par Human-I-T.

« L'équité numérique est le point de départ qui permet de libérer tout le potentiel d'une personne. Notre collaboration avec Visa permet aux individus et aux familles de se connecter et de rester connectés », a déclaré Gabe Middelton, PDG et cofondateur de Human-I-T. « Human-I-T est l'un des principaux intervenants en matière d'inclusion numérique du pays, et nous sommes fiers de montrer l'impact que la collaboration créative et l'innovation peuvent avoir sur les communautés qui se trouvent du mauvais côté de la fracture numérique. »

