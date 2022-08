Visa contribue à améliorer l'expérience des déplacements urbains en offrant aux usagers de la région du Grand Toronto (RGT) le choix et la commodité du paiement sans contact par carte de crédit Visa

TORONTO, le 11 août 2022 /CNW/ - Visa annonce aujourd'hui que la solution Tapez pour payer avec Visa arrivera officiellement sur le réseau GO Transit. Lancée sur l'UP Express, elle facilite les déplacements dans les transports en commun en offrant aux usagers une option de paiement sans contact avec leur carte de crédit Visa ou un appareil compatible avec le paiement (par exemple, un téléphone intelligent ou une montre intelligente).

Les réseaux de transport en commun contribuent à la subsistance des habitants de la ville, à leur accès aux services et aux activités qui créent une vie urbaine dynamique1. Au Canada, le paiement électronique est un élément omniprésent de la vie quotidienne et les Canadiens sont désormais habitués à des paiements rapides, simples et sécurisés dans le cadre de leurs expériences de magasinage et de loisirs. Or, jusqu'à présent, le transport en commun est un segment où les usagers n'ont pas pu bénéficier de la même expérience conviviale : ils devaient utiliser de la monnaie exacte ou une carte de paiement préchargée, attendre en file à un guichet ou utiliser une borne pour acheter un billet.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux usagers du transport en commun de la région du Grand Toronto la simplicité du système Tapez pour payer avec Visa, en collaboration avec Metrolinx. Le transport en commun est essentiel pour un très grand nombre de personnes et nous croyons qu'il est important de rendre l'expérience des usagers aussi simple que possible. Dorénavant, les titulaires de carte Visa peuvent profiter de la commodité du paiement sans contact pendant leurs déplacements, tout comme ils le font déjà pour acheter leur café matinal », a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef des produits et du numérique chez Visa Canada.

Visa a compris que l'utilisation du paiement sans contact pour les titres peut faire gagner un temps précieux aux usagers des transports en commun, et que ces derniers recherchent des options de paiement flexibles. En fait, une étude mandatée par Visa a révélé que près du tiers (32 %) des usagers des transports en commun mentionnent les paiements sans contact comme la principale caractéristique qui les inciterait à utiliser les transports en commun2. De plus, près de la moitié des répondants (50 %) ont cité la commodité accrue du paiement sans contact comme principal avantage3. C'est pourquoi Visa collabore avec Metrolinx pour permettre aux usagers de la région du Grand Toronto d'utiliser le crédit Visa pour régler leurs achats.

Désormais, les usagers du transport en commun peuvent payer leur titre de transport adulte avec leur carte de crédit sans contact Visa ou dispositif de paiement dans le cadre du programme de paiements sans contact PRESTO. Il suffit d'appuyer sur n'importe quel dispositif PRESTO pour monter et descendre des véhicules GO Transit et UP Express. Cette solution élimine le besoin d'acheter ou de charger une carte de transport, ou de manipuler de l'argent liquide lors de l'embarquement.

Visa aide les opérateurs de transport en commun du monde entier à fournir des outils numériques pour attirer plus de passagers et éliminer les frictions dans l'expérience du transport en commun. L'équipe Mobilité urbaine mondiale de Visa a aidé les villes et les organismes de transport du monde entier à tirer profit de son expérience et de son expertise pour les aider à accélérer leurs solutions de voyage intelligent à Bangkok, en Thaïlande, à Fukuoka, au Japon, à Lyon, en France, à Izmir, en Turquie, et à Mexico, au Mexique.

Cette collaboration avec Metrolinx mise sur le succès du partenariat de Visa avec TransLink dans la région métropolitaine de Vancouver, apportant les avantages du paiement sans contact à encore plus d'usagers canadiens.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant chaque année les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour en apprendre davantage, visitez Visa.com.

_________________________________________________

1 L'étude The Visa Future of Urban Mobility study 2022 (en anglais, L'étude Visa 2022 sur l'avenir de la Mobilité urbaine) a été menée par Wakefield Research auprès de 11 500 adultes qui prennent les transports en commun dans 14 marchés : États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, France, Italie, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Qatar, Kazakhstan, Pérou, Arabie saoudite, Égypte) entre le 12 et le 18 mai 2022, à l'aide d'une invitation par courriel et d'une enquête en ligne. 2 Visa Future of Urban Mobility study 2022 3 Visa Future of Urban Mobility study 2022

SOURCE Visa Canada

Renseignements: Michelle Titus, Proof Strategies Inc., [email protected]