Virus respiratoires et situation dans les urgences - La population est invitée à respecter les bonnes pratiques et à ne pas se présenter dans les urgences pour des problèmes de santé non urgents

QUÉBEC, le 30 déc. 2023 /CNW/ - À l'approche des célébrations de fin d'année et dans le contexte difficile qui prévaut actuellement dans plusieurs urgences au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à rappeler à la population l'importance d'adopter certains comportements responsables afin d'éviter d'ajouter de la pression sur le réseau de la santé et des services sociaux.

Hygiène, étiquette respiratoire et bonnes pratiques

Le sommet de la circulation des virus n'est pas encore atteint. Les virus respiratoires, soit le virus respiratoire syncytial (VRS), l'influenza (grippe saisonnière) et la COVID-19, circulent toujours abondamment dans la population au Québec, ce qui augmente le nombre d'hospitalisations.

Ainsi, en vue des nombreux rassemblements prévus un peu partout sur le territoire à l'occasion des fêtes du nouvel an, il est important de rappeler certains comportements responsables à adopter afin d'éviter et de réduire la transmission des virus :

En cas de fièvre, il est préférable de limiter ses activités et de rester chez soi.

Jusqu'à la disparition des symptômes, le port du masque est privilégié afin de protéger les autres personnes.

Lorsque des symptômes sont présents, il est également préférable d'éviter les contacts avec les personnes vulnérables et d'aviser les personnes à fréquenter de ses symptômes.

En tout temps, les bonnes mesures d'hygiène et d'étiquette respiratoire doivent être pratiquées. Voici un rappel de certaines de celles-ci :

Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir de papier lorsque vous toussez ou éternuez.

Si vous n'avez pas de mouchoir de papier, toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou le haut de votre bras.

Lavez-vous les mains souvent. Si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon, utilisez un produit antiseptique.

La vaccination est l'un des meilleurs moyens pour faire face à ces virus et prévenir les complications sévères. Il est encore temps de se prévaloir de la vaccination, dans les points de services locaux ou dans les pharmacies, pour mieux se protéger. Les vaccins pour se protéger contre la COVID-19 et l'influenza sont offerts gratuitement à toute la population et plusieurs rendez-vous sont toujours disponibles dans toutes les régions du Québec sur Clic Santé .

Précisons que les tests rapides sont disponibles gratuitement pour toute la population dans l'ensemble des 100 points de services locaux annoncés par le gouvernement.

Utiliser les autres options pour limiter la pression sur les urgences

Plusieurs urgences au Québec doivent composer actuellement avec un achalandage beaucoup plus élevé qu'en temps normal. Or, une grande proportion de patients qui consultent à l'urgence n'ont pas besoin de ce niveau de service. Parmi les exemples observés au quotidien dans les urgences, il est question de mal de gorge, de toux légère, de gastro-entérite (sans signes de déshydratation significative) et de symptômes d'infection urinaire. Il ne faut toutefois jamais hésiter à se rendre à l'urgence pour toute situation de santé nécessitant des soins immédiats.

Ainsi, il est recommandé d'utiliser les options autres que l'urgence pour répondre aux besoins de santé non urgents. Il est toutefois possible que les délais d'attente pour accéder à ces services soient plus élevés qu'à la normale à cette période de l'année, notamment aux différentes options du 811, dont le guichet d'accès à la première ligne (GAP). Il demeure néanmoins préférable d'attendre au téléphone que de se rendre aux urgences.

Rappelons qu'afin d'améliorer l'accès à des services de santé pour les Québécois, 39 cliniques d'hiver dans dix régions sont disponibles pour la population afin d'offrir plus de plages de rendez-vous, en complément des urgences et des autres options offertes. La prise de rendez-vous se réalise en composant le 811. De plus, d'autres cliniques pourraient ouvrir leurs portes au cours des prochains jours dans d'autres régions. La liste des cliniques ouvertes se retrouve au Québec.ca.

De plus, il est toujours possible de demander conseil à son pharmacien ou de consulter le guide d'autosoins sur Québec.ca.

Fait saillants :

Il existe plusieurs options autres que l'urgence :

Par téléphone : 811, option 1 (Info-Santé et ligne pédiatrique) 811, option 2 (Info-Social) 811, option 3 (GAP)

Sur le Web : La population peut également accéder au GAP numérique . Le GAP numérique dirige les Québécoises et Québécois vers le service de santé qui répondra le mieux à leurs besoins. Pour obtenir un rendez-vous, il est possible de consulter Rendez-vous santé Québec (RVSQ) ou d'autres plateformes (Clic Santé, Bonjour Santé, etc.).

En personne : Par ailleurs, il est toujours possible de consulter son pharmacien ou son médecin de famille.



Liens connexes :

Pour s'informer sur les options autres que l'urgence : Québec.ca/AccèsSanté

Pour obtenir des conseils pour soigner les symptômes de grippe et de gastro-entérite : Symptômes d'allure grippale et gastro | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

