MONTRÉAL, le 15 mars 2024 /CNW/ - Virtuoso®, le premier réseau spécialisé dans les voyages de luxe et d'expérience, a recueilli des données et des renseignements auprès de son réseau de conseillers en voyages, de partenaires privilégiés et de clients fortunés et très fortunés à travers le Canada, révélant quand, où et comment les personnes fortunées voyageront en 2024 et au-delà. Les tendances prévues montrent une augmentation des dépenses de loisirs à l'étranger et une hausse vertigineuse des réservations de croisières, ainsi qu'un fort intérêt pour des destinations étrangères comme le Costa Rica, le Portugal, le Japon et la Thaïlande.

Voici un aperçu des résultats:

Les voyageurs choisissent Virtuoso

Les ventes de Virtuoso en 2023 auprès de ses membres canadiens ont augmenté de manière significative par rapport à 2022, avec une hausse de plus de 22 % - un record.

Les ventes de croisières en tête

Si l'on examine les ventes de 2023 par catégorie des membres canadiens de Virtuoso, les croisières ont ouvert la voie, et la tendance se poursuit en 2024.

Croisières: 48 %

Tours: 32 %

Les sites (sociétés de gestion de destination): 29 %

Hôtels: 6 %

La croisière contemporaine arrive en tête en 2023 par rapport à 2022

Océanique: +48 %

Fluviale: +87 %

Petits navires (yacht): +38 %

Expédition: +42 %

La fenêtre de réservation moyenne augmente

Alors que la fenêtre de réservation moyenne était de 92 jours en 2022, celle de 2023 a augmenté de plus de 14 % pour atteindre une fenêtre de réservation moyenne de 105 jours.

Les réservations éventuelles sont prometteuses, en particulier dans le domaine de la croisière

Les ventes futures des membres canadiens de Virtuoso pour de prochaines croisières sont solides, avec une hausse de 16 % des réservations anticipées (18-24 mois à l'avance) par rapport à la même période en 2022. Ce chiffre est en phase avec le pourcentage mondial de 19 %.

La véritable particularité est la croisière : Les réservations des membres canadiens de Virtuoso pour une prochaine croisière sont 32 % plus élevées qu'elles ne l'étaient pour 2022, dépassant les réservations mondiales, qui se situent à 30 %.

Nous venons de l'apprendre : Le Virtuoso 2024 Brand and Travel Trend Tracker, une étude exclusive menée avec YouGov, a récemment publié des résultats montrant des renseignements généraux sur les voyageurs canadiens.

Les Canadiens cherchent à se détendre

Lorsqu'il s'agit de motiver les voyages de loisir, les Canadiens sont surtout intéressés par la détente et la déconnexion, suivies de l'aventure, du romantisme et de la culture.

Détente et déconnexion Aventure Escapades romantiques Visites culturelles Célébrations Santé et bien-être

Les Canadiens sont prêts à parcourir de grandes distances

Les Canadiens ont des préférences en matière de destinations qui diffèrent de celles de nos voisins du Sud. Les voyageurs canadiens sont nettement plus susceptibles de visiter le Costa Rica, le Portugal et la Thaïlande que les voyageurs américains. Les cinq premières destinations émergentes pour les Canadiens :

Costa Rica Japon Portugal Islande Thaïlande

Pour plus de détails sur le réseau Virtuoso, qui regroupe les meilleures agences de voyages, les meilleurs conseillers et les partenaires privilégiés du monde entier, consultez le site www.Virtuoso.com.

À propos de Virtuoso:

Virtuoso® est le premier réseau mondial d'agences de voyages spécialisé dans les voyages de luxe et les voyages thématiques. Cette organisation, accessible uniquement sur invitation, comprend plus de 1 200 agences de voyages et plus de 20 000 conseillers en voyages dans 54 pays en Amérique du Nord, Amérique latine, aux Antilles, en Europe, Asie-Pacifique, Afrique et au Moyen-Orient. Grâce à ses relations privilégiées avec plus de 2 300 des meilleurs hôtels et centres de villégiature, croisiéristes, compagnies aériennes, voyagistes et destinations de premier plan du monde, le réseau offre à sa clientèle haut de gamme des aménagements exclusifs, des expériences rares et un accès privilégié. Le chiffre d'affaires annuel normalisé de 28 à 32 milliards de dollars américains fait de Virtuoso une puissance dans l'industrie du voyage de luxe. Pour plus de détails, visitez le site www.virtuoso.com.

