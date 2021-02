QUÉBEC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Opérant aux quatre coins du globe, notamment au Canada, en Haïti, au Pérou et au Burkina Faso, Viridis Terra lance son fonds d'investissement d'impact durable TreesOfLives®. Viridis Terra est une organisation de technologies vertes qui se spécialise dans le domaine de la restauration et de la gestion intégrée durable des écosystèmes à travers le reboisement intelligent.

Le fonds d'investissement d'impact durable TreesOfLives®

TreesOfLives® est un fonds d'investissement d'impact qui vise à promouvoir le développement d'une économie verte basée sur des activités économiques durables. Le fonds servira à financer des projets de restauration de terres dégradées en Amérique Latine, en débutant par le Pérou, où Viridis Terra détient une filiale ainsi que de nombreux partenariats stratégiques.

« Nous avons créé le fonds d'investissement d'impact durable TreesOfLives®, car nous croyons qu'il fait partie intégrante de la solution contre la dégradation des terres, la crise climatique et la désertification de zones forestières et agricoles porteuses de vie qui s'accélèrent dans le monde », indique Martin Beaudoin Nadeau, fondateur et président directeur général de Viridis Terra. « Quotidiennement, nous travaillons pour le développement d'une économie plus verte basée sur des activités économiques durables. La création du fonds d'investissement TreesOfLives® est un nouveau moyen pour les investisseurs institutionnels et privés de conjuguer rendement et développement durable », ajoute-t-il. Le fonds TreesOfLives® est actuellement offert sur le marché dispensé par l'entremise d'un courtier inscrit et Viridis Terra souhaite le rendre accessible au grand public dans un proche avenir.

Le modèle de TreesOfLives®

Le modèle de TreesOfLives® est fondé sur trois piliers essentiels au fonctionnement d'une économie verte, soit la collaboration avec le propriétaire de terres, la restauration de paysages forestiers et une plateforme d'investissement, utilisant l'intelligence artificielle et connectée aux données sur le terrain. Les technologies et l'expertise de Viridis Terra permettent d'appuyer le propriétaire de terres et d'impliquer les communautés locales dans la mise en place d'un modèle de restauration et d'aménagement durable des terres dégradées vers un reboisement intelligent ayant ainsi un impact positif et durable sur les sociétés, l'économie et l'environnement. Grâce au carbone séquestré par les modèles d'aménagement des terres, les investisseurs bénéficient également de crédits carbone vérifiés et certifiés par une tierce partie indépendante. Ensuite, les produits de base de la terre et des forêts sont vendus à des acheteurs qui recherchent des produits zéro-déforestation et certifiés durables et les profits de ces ventes sont partagés entre le propriétaire de terres et l'investisseur. Davantage d'informations sont contenues dans la notice d'offre disponible sur le site Web de TreesOfLives®. Ce modèle peut être recréé avec d'autres propriétaires de terres et à plus grande échelle afin de contribuer à un avenir meilleur pour les générations futures et la planète.

En investissant dans le fonds d'impact TreesOfLives®, initié par Viridis Terra, l'investisseur peut transformer indirectement un coût de restauration et de reboisement intelligent en un investissement tout en compensant pour son empreinte carbone grâce à l'émission de crédits carbone certifiés. Ainsi, l'investisseur peut bénéficier d'un potentiel retour sur investissement grâce à la vente de commodités telles que des produits agroalimentaires, médicinaux ou encore du bois d'œuvre. En plus, il contribue à retirer de l'atmosphère d'importantes quantités de gaz à effet de serre, dont une portion peut servir à compenser pour ses propres émissions. Les projets permettent également d'avoir un impact positif sur la biodiversité et les 17 objectifs de développement durable.

« Avec l'arrivée de TreesOfLives®, nous favorisons l'accessibilité à de vrais investissements d'impact durable à grande échelle sur des activités de restauration d'écosystèmes dégradés en plus de rendre accessible l'appui à la lutte contre les crises climatiques et écologiques.», indique Martin Beaudoin Nadeau.« Viridis Terra s'efforce de contribuer à un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures en offrant des solutions durables. Investir dans TreesOfLives®, c'est s'engager concrètement à assurer un futur prospère et une richesse durable à notre planète et à ceux qui l'habitent. », ajoute-t-il.

À propos de Viridis Terra

Fondée en 2015, Viridis Terra est une organisation composée d'une équipe multidisciplinaire, innovante et expérimentée qui se spécialise dans le domaine de la restauration et de la gestion durable des écosystèmes à travers le reboisement intelligent. Les activités de Viridis Terra se concentrent sur la restauration des écosystèmes, des terres et des sols dégradés, allant de la formulation à l'implémentation, à la gestion intégrée et durable de projets de restauration forestière et agroforestière à l'aide de technologies qui augmentent de deux à trois fois la productivité des terres. En partenariat permanent avec des organisations renommées du secteur privé, civil et public, Viridis Terra est animée par son engagement à contribuer de façon significative et durable, à lutter contre les effets pervers du changement climatique pour un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures.

À propos de TreesOfLives®

TreesOfLives est un fonds d'investissement d'impact lancé en février 2021. Ce nouveau fonds, initié par Viridis Terra, permettra de restaurer des paysages forestiers et des écosystèmes à grande échelle en Amérique Latine où les problèmes de dégradation des terres sont importants. Les projets seront implantés en collaboration avec les propriétaires de terres, permettant ainsi d'avoir un impact social significatif sur les communautés vulnérables. Les modèles d'aménagement des terres développés par Viridis Terra permettront de séquestrer du carbone et donc de générer des crédits. De plus, TreesOfLives s'est commise à appuyer les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et à développer des indicateurs pour mesurer son impact sur ceux-ci.

TreesOfLives lancera également prochainement une plateforme où les investisseurs pourront investir directement en ligne, sous la supervision d'un courtier sur le marché dispensé, se connecter et avoir accès à plusieurs indicateurs concernant leur investissement. Non seulement ils pourront y voir l'évolution de leur rendement, mais ils pourront aussi y suivre leur impact sur la séquestration de carbone, la biodiversité ainsi que les objectifs de développement durable. Ces données seront accessibles et transparentes grâce à l'intelligence artificielle utilisée pour connecter les données terrain avec la plateforme TreesOfLives.

