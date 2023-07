La marque emblématique dévoile une nouvelle image et de nouveaux forfaits plus abordables pour tous, ce qui en fait maintenant un choix évident.

MONTRÉAL, le 25 juill. 2023 /CNW/ - La marque Virgin a toujours eu la réputation d'être révolutionnaire. Aujourd'hui, Virgin Plus prouve à la population canadienne pourquoi elle est le choix incontournable pour les services mobiles, d'Internet et de télévision. Affichant une toute nouvelle allure et proposant encore plus d'offres de service à des prix abordables, Virgin Plus est prête à accueillir dès aujourd'hui de nouveaux Membres d'un océan à l'autre, y compris les nouveaux arrivants.

Ces offres de service comprennent de nouveaux forfaits illimités à l'échelle nationale et l'accès aux capacités du réseau 5G pour les Membres d'un bout à l'autre du pays. Elles s'ajoutent aux nombreuses offres de service actuelles à faible prix de Virgin Plus, dont le service Internet haute vitesse et le service de télévision par application proposés aux Membres situés au Québec et en Ontario. Tous les Membres peuvent maintenant profiter de forfaits avec utilisation illimitée à l'échelle nationale et d'un accès au réseau 5G à des prix abordables sans avoir à se préoccuper de la zone de couverture.

Également, depuis son lancement en 2010, Virgin Plus récompense ses clients en leur offrant des avantages de Membre grâce au meilleur programme de récompenses pour une entreprise de télécommunication au pays1. Ils peuvent en effet épargner ainsi jusqu'à 1 000 dollars2 grâce à des aubaines sur la nourriture, la mode, les divertissements et les voyages. Et comme nous établissons de nouveaux partenariats continuellement, les Membres profitent du meilleur rapport qualité-prix pour leurs achats courants. De plus, les nouvelles offres proposées dans le cadre des lundis des Membres permettent à ces derniers de profiter chaque lundi d'aubaines supplémentaires auprès de partenaires nationaux comme La Source, Walmart et Uber.

« Avec le coût de la vie qui augmente, nous sommes tous à la recherche d'options abordables, particulièrement lorsqu'il s'agit de choses essentielles comme notre téléphone et Internet. Virgin Plus a compris cette réalité et répond aux besoins des clients (évidemment). Nous lançons des offres plus abordables qui répondent aux besoins et au budget de chacun. En proposant de nouveaux forfaits illimités à l'échelle nationale et un nouvel accès au réseau 5G à faible coût sur un réseau de pointe plus vaste et plus rapide que ceux de Freedom Mobile et de Fido, nous prouvons parfaitement que nous sommes le choix incontournable. »

- Claire Gillies, cheffe du marketing, Virgin Plus

Par ailleurs, et évidemment, Virgin Plus lance aujourd'hui une superbe campagne de marque à l'échelle nationale soulignant sa toute nouvelle allure et ses plus récentes offres de service à des prix abordables. Cette campagne est encore plus impressionnante du fait qu'elle est multilingue. Lancée en cinq langues (français, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel et hinglish), elle met en vedette des porte-paroles connus : Andre Braugher, Antoine Vézina et Patrick Chen, surnommé Tarzan. Nous vous invitons à regarder les nouvelles publicités sur YouTube .

1 Déclaration basée sur le fait qu'il s'agit de l'entreprise en communications ayant proposé le plus d'offres entre le 1er janvier et le mois de juillet 2023. 2 Déclaration basée sur le nombre total d'offres en ligne au T3 2023.

« Virgin Plus propose d'excellents forfaits, produits et avantages à des prix abordables pour toutes les personnes souhaitant profiter de services de qualité à un super prix, qu'elles soient jeunes ou âgées, célibataires ou en couple, nées au Canada ou à l'étranger. Notre nouvelle campagne de marque lancée d'un bout à l'autre du pays interpellera chaque Canadien tout en positionnant Virgin Plus comme étant le choix incontournable. Notre nouvelle allure plaira à nos Membres actuels et nous permettra d'en attirer de nouveaux. »

- Devorah Lithwick, cheffe de la gestion de la marque, Virgin Plus

Pour en savoir plus sur Virgin Plus et ses offres, dont les nouveaux forfaits illimités à l'échelle nationale et les avantages de Membre, veuillez visiter virginplus.ca.

À propos de Virgin Plus

Virgin Plus propose des services mobiles, Internet, de télévision et plus encore. Chez Virgin Plus, vous êtes plus qu'un client, vous êtes un Membre. Nous offrons des forfaits de données 5G avec utilisation illimitée partout au pays à des prix abordables, des téléphones dernier cri et d'occasion, sans oublier un service à la clientèle exceptionnel. Les résidents admissibles du Québec et de l'Ontario et peuvent profiter d'un service Internet à des vitesses rapides avec utilisation illimitée. De plus, grâce à Virgin Plus TV, vous pouvez regarder le contenu le plus populaire en direct et sur demande en tout temps, où que vous soyez. Les Membres ont aussi droit à des aubaines quotidiennes sur la nourriture, la mode, les divertissements et les voyages grâce au programme d'avantages de Membre, le meilleur programme de récompenses en télécommunication au pays.

En plus de vous garder connectés, Virgin Plus investit dans des programmes qui soutiennent l'éducation, la carrière et la santé mentale de jeunes défavorisés ou en transition. Grâce à nos partenariats, nous nous assurons que les jeunes d'aujourd'hui sont sur la voie d'un avenir prometteur.

Pour plus d'information, rendez-vous en ligne ou composez le 1 888 999-2321. Suivez Virgin Plus sur Facebook , Instagram , Twitter ou YouTube .

