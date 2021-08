Virage numérique dans l'industrie de la construction - L'ACRGTQ voit d'un bon œil la nouvelle feuille de route du gouvernement

QUÉBEC, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) voit d'un bon œil l'adoption d'une feuille de route par le gouvernement en vue d'intégrer progressivement, dès 2021, le BIM dans les projets d'infrastructure publique.

Le virage numérique de l'industrie de la construction, notamment en y intégrant le BIM, est une bonne nouvelle pour celle-ci pour notamment des raisons de productivité et d'efficience. L'implication du gouvernement et ses principaux donneurs d'ouvrage étaient essentiels à la réussite de ce virage numérique et il démontre l'importance qu'il donnera à ces nouvelles façons de faire.

D'ailleurs, l'ACRGTQ collabore avec les principaux partenaires de l'industrie afin de promouvoir le virage numérique dans l'industrie de la construction. En outre, l'ACRGTQ et l'Association de la construction du Québec, avec le soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation, ont récemment confié un mandat à l'École des technologies supérieure (ETS) afin de mesurer l'impact de la l'innovation technologie sur la productivité dans l'industrie québécoise de la construction.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Source : Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672

Liens connexes

http://www.acrgtq.qc.ca/