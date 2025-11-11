Violence dans les écoles : la FEESP-CSN joint sa voix à celle de Gabriel Nadeau-Dubois pour augmenter l'embauche de personnel de soutien

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) appuie les démarches du responsable de Québec solidaire en matière d'éducation, Gabriel Nadeau-Dubois, qui demande un investissement d'urgence en éducation afin d'embaucher du personnel de soutien supplémentaire.

La FEESP-CSN a dévoilé, le 20 octobre dernier, des chiffres alarmants concernant la violence subie par le personnel de soutien dans les écoles. « 52 % de nos membres qui travaillent dans le soutien scolaire disent avoir subi de la violence au travail, c'est totalement inacceptable », dénonce Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN.

« Il y a un manque évident de prévention, ce qui crée beaucoup de pression parce que la violence entraine des absences, ce qui entraine de la surcharge, puis de la fatigue des travailleuses et des travailleurs, ce qui les met plus facilement et plus fréquemment en danger, ce qui entraine des accidents quand il y a des situations de violence. Pour briser ce cercle vicieux, la solution est simple : embaucher plus de personnel », poursuit Frédéric Brun.

« Nous sommes du même avis que M. Nadeau-Dubois : pour éviter une vague de départs massifs, la ministre de l'Éducation, Mme Lebel, doit investir pour embaucher du personnel de soutien », conclut Frédéric Brun.

La Fédération des employées et employés de services publics représente environ 69 000 membres dans près de 425 syndicats, dont 36 000 travailleuses et travailleurs de soutien dans le réseau scolaire dans 37 syndicats regroupés au sein de notre Secteur soutien scolaire, ce qui fait de la FEESP-CSN l'organisation représentant la vaste majorité du personnel de soutien au Québec.

