Violence contre la communauté juive - Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme annonce que le Québec adopte la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste

QUÉBEC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Benoit Charette, a dénoncé, lors d'une intervention à l'Assemblée nationale ce matin, l'antisémitisme grandissant que nous avons pu constater récemment.

Lors de sa déclaration en chambre, le ministre a déploré l'ampleur qu'ont prise les violences, les menaces et les agressions subies par la communauté juive québécoise, dans les dernières semaines, tant dans nos villes que sur les réseaux sociaux. Cela nous rappelle que, 75 ans après la Shoah, l'antisémitisme est toujours présent et doit être dénoncé.

C''est pourquoi le gouvernement du Québec se joint à l''effort international en adoptant, comme l''ont fait de nombreux pays, parlements et organisations, dont l'ONU, la définition non contraignante de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui se lit comme suit :

L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte.

Le gouvernement tient par ailleurs aussi à réitérer que critiquer ou manifester pacifiquement contre la position d'Israël dans le conflit israélo-palestinien n'est pas en soi de l'antisémitisme.

« Le gouvernement du Québec sera toujours auprès de la communauté juive et de toutes les communautés pour combattre sans réserve toutes les forme d'intolérance et œuvrer à une société québécoise ouverte et inclusive. Les événements tragiques de London en Ontario nous démontent encore une fois combien la haine envers certaines communautés peut avoir des conséquences tragiques. Tous les parlementaires doivent prendre l'ensemble des moyens à leur disposition afin de combattre l'antisémitisme ainsi que toute forme de racisme quelque qu'elle soit. »

Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Aujourd'hui, le ministre de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, et le gouvernement du Québec ont fait un pas concret dans la lutte contre l'antisémitisme, en se joignant à plus de 34 pays à travers le monde qui ont adopté la définition opérationnelle de l'antisémitisme. L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une flambée récente et sans précédent de l'antisémitisme et nous saluons le ministre Charette et le gouvernement pour leur leadership dans le combat contre la haine des Juifs. »

Eta Yudin, Vice-présidente, Québec, CIJA

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) est l'agence de représentation des Fédérations juives du Canada. Le CIJA est une organisation nationale non partisane et sans but lucratif qui a pour mission de préserver, de protéger et de promouvoir la vie juive au Canada en défendant à l'échelle nationale les intérêts de la communauté juive institutionnelle canadienne en matière de politiques publiques.

