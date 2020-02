Vins Arterra Canada fait l'acquisition de Sandbanks Winery, son premier établissement vinicole du comté de Prince Edward, en Ontario

Sandbanks Winery a été fondée en 2001 par Catherine Langlois, et a été l'un des premiers établissements vinicoles à s'établir dans le comté de Prince Edward. Catherine a commencé en plantant du baco noir, du riesling, du pinot noir, du vidal blanc, du Geisenheim et du Maréchal Foch. Depuis lors, l'établissement a gagné la faveur de clients fidèles et a obtenu des récompenses au Canada pour ses vins rouges corsés, comme le baco noir, et pour ses vins blancs vifs, comme le riesling.

Depuis la création de l'entreprise, la vision de Catherine est restée constante : produire des vins primés qui s'accordent parfaitement avec des mets délicieux, destinés à être partagés en harmonie avec la famille et les amis, pour célébrer les joies de la vie.

« J'ai travaillé toute ma carrière dans l'industrie vinicole ontarienne et j'ai toujours admiré Vins Arterra Canada pour son rôle de pionnier dans la production de vins canadiens, a déclaré Catherine Langlois, fondatrice de Sandbanks Winery. Depuis la première plantation, il y a près de 20 ans, nous avons grandi plus que je n'aurais pu l'espérer. En rejoignant Arterra, nous continuerons d'être une entreprise vinicole de premier plan dans le comté de Prince Edward, tout en profitant de ressources et d'expertise supplémentaires pour soutenir notre personnel, étendre nos activités et faire connaître nos vins à un plus grand nombre de Canadiens. »

L'arrivée de Sandbanks Winery dans la famille des vineries d'Arterra vient bonifier sa gamme diversifiée de vins canadiens et internationaux. Arterra produit des vins dans les régions viticoles du Niagara et de l'Okanagan depuis plus de 150 ans, ce qui lui a valu la réputation au Canada et dans le monde entier de créer des vins de qualité primés, tels que Inniskillin, Jackson-Triggs et Le Clos Jordanne. Il s'agit du premier établissement vinicole d'Arterra dans le comté de Prince Edward.

« Tout comme Arterra a commencé dans la région du Niagara en plantant du raisin et en produisant du vin alors que les gens croyaient que c'était impossible, Catherine a fait de même avec Sandbanks dans le comté de Prince Edward, et j'admire personnellement sa passion et sa vision, a affirmé Jay Wright, président et PDG de Vins Arterra Canada, Inc. Je suis extrêmement fier d'ajouter Sandbanks Winery à notre portefeuille de vins et nous sommes impatients de travailler avec Catherine pour élargir sa vision et tirer parti de sa force en tant que pionnière de l'industrie, ainsi que de faire croître les marques dans les années à venir. »

Vins Arterra Canada, Inc. est la plus importante entreprise de production et de commercialisation de vins canadiens et importés, primés et reconnus à l'échelle internationale au Canada.

La famille de vins Arterra, dont les racines remontent à la première Niagara Falls Wine Company en 1874, s'est continuellement agrandie et compte aujourd'hui plus de 100 marques de vin, dont sept des vingt marques les plus populaires au pays : Jackson-Triggs, Inniskillin, Sawmill Creek, Wallaroo Trail, Woodbridge by Robert Mondavi, Ruffino et Kim Crawford. Au cours des cinq dernières années, la gamme de produits de la compagnie a récolté plus de 1 500 récompenses et prix octroyés lors de concours des vins nationaux et internationaux.

Basée à Mississauga, en Ontario, Arterra exploite huit domaines vinicoles partout au pays et plus de 690 hectares de vignobles de prestige dans les régions vinicoles du Canada. Arterra est également propriétaire des magasins Wine Rack en Ontario et vend des trousses de vinification sous sa marque RJS Craft Winemaking. D'un océan à l'autre, l'entreprise dispose d'un personnel d'environ 2 000 employés à temps plein et à temps partiel.

Pour plus de renseignements au sujet de Vins Arterra Canada, Inc., consultez le site www.arterracanada.com.

Située dans le comté de Prince Edward, en Ontario, Sandbanks Winery élabore sa gamme de vins primés, délicieux et variés depuis près de 20 ans, ce qui en fait l'un des premiers établissements vinicoles de cette région. Cette entreprise a su conquérir une clientèle fidèle grâce à ses vins rouges corsés, comme le baco noir, et à ses vins blancs vifs, comme le riesling. Sandbanks Winery est réputée pour son atmosphère accueillante et divertissante, ses bars de dégustation en plein air et son aire de pique-nique, ses événements animés et ses vins exclusifs à la vinerie.

Pour de plus amples renseignements sur Sandbanks Winery, visitez le site Web www.sandbankswinery.com.

