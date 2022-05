D'après une enquête, environ 1 Canadien sur 10 a déjà travaillé, à un moment ou un autre, dans un restaurant McDonald's

Les candidats potentiels peuvent désormais découvrir le plaisir de travailler derrière le comptoir grâce à L'équipe McDo MD presto, un nouveau jeu de McDonald's

TORONTO, le 16 mai 2022 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale achalandée et avec l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, McDonald's du Canada et ses franchisés indépendants cherchent à embaucher 25 000 nouveaux membres dans leurs équipes partout au pays au cours des trois prochains mois. Pour attirer l'attention de candidats potentiels, l'entreprise lancera cette année L'équipe McDo MD presto. Créé par Verizon, ce nouveau jeu offre aux joueurs un aperçu du plaisir à travailler derrière le comptoir.

DES EMPLOIS OFFERTS D'UN OCÉAN À L'AUTRE

« Au cours des trois prochains mois, nous agrandirons les équipes de nos restaurants de la compagnie et de nos restaurants de franchisés indépendants partout au pays, déclare Erin Moore, directrice en chef nationale des Ressources humaines de McDonald's du Canada. Nous cherchons à embaucher des équipiers et équipières qui désirent acquérir des compétences dans un environnement de travail sécuritaire, amusant et inclusif. »

COMMENT PUIS-JE ME FAIRE UNE IDÉE DE CE QUE REPRÉSENTE UN EMPLOI CHEZ McDONALD'S?

En s'appuyant sur des innovations en matière de recrutement comme Snapplications et l'assistante vocale Alexa , McDonald's du Canada lance un tout nouveau jeu en ligne conçu par Verizon : L'équipe McDo MD presto. Dans une course contre la montre, les joueurs doivent assembler des commandes au service-au-volant tout en interagissant avec leurs coéquipiers pour accomplir le travail.

« Il s'agit d'un jeu au rythme rapide qui donne vie à l'énergie dans les restaurants McDonald's tout en mettant l'accent sur l'importance du travail d'équipe, mentionne Rebecca Smart, directrice en chef du marketing, Stratégie de marque de McDonald's du Canada. Les joueurs peuvent faire l'expérience de la vie trépidante d'un employé de McDonald's. Ils travaillent aux côtés d'une équipe virtuelle pour résoudre des problèmes et exécuter des commandes à mesure qu'elles sont passées. »

Disponible sur le site https://mcdonaldscrushtherushcrew.ca/ à compter de maintenant jusqu'au 22 mai pour que tout le monde puisse l'essayer.

Bien que le jeu donne aux joueurs un aperçu du travail chez McDonald's, rien ne vaut la vraie expérience d'équipe en restaurant! Vous désirez soumettre votre candidature? Cliquez ici .

QUE PEUT-ON APPRENDRE D'UN EMPLOI CHEZ McDONALD'S?

Les équipiers acquièrent notamment des compétences en travail d'équipe, leadership, agilité, résilience et prise de décision. McDonald's du Canada considère comme essentiel au développement des employés que d'investir dans de la formation de renommée mondiale, de l'éducation, des horaires de travail flexibles et des programmes de bourses d'études - des aspects qui font partie intégrante de l'entreprise.

« Je suis convaincu qu'un emploi chez McDonald's peut aider les employés à se préparer à d'autres défis dans le monde du travail, souligne Erin Moore. En tant que l'un des plus importants employeurs au Canada, nous sommes fiers d'offrir à nos employés l'occasion d'acquérir d'importances compétences qui seront des atouts dans de futurs emplois. »

En fait, selon une récente enquête menée auprès de membres du Forum Angus Reid, plus de 60 pour cent des Canadiens qui ont déjà travaillé chez McDonald's disent utiliser les compétences acquises sous les Arches dans leur carrière encore aujourd'hui. Un premier emploi chez McDonald's peut être un tremplin vers toutes sortes de carrières stimulantes. L'enquête démontre également que les Canadiens et Canadiennes ayant déjà travaillé dans un restaurant McDonald's occupent désormais un emploi dans des domaines comme l'éducation (6 %), les soins de santé (8 %) et le gouvernement (9 %).

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

