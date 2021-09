VANCOUVER, BC et MONTREAL, le 2 sept. 2021 /CNW/ - VINEx (Viral Neuro Exploration) et le COVID Long Haulers Support Group Canada saluent l'engagement de la plateforme électorale du Parti libéral du Canada, annoncée hier, d'allouer 100 millions de dollars à la recherche sur la COVID-19, y compris l'étude de l'impact de la COVID longue à long terme. Cet investissement apportera espoir et soulagement aux centaines de milliers de Canadiens qui vivent avec les effets dévastateurs à long terme de ce virus sur leur santé et, par conséquent, sur leur vie familiale, leur vie académique ou leur capacité à travailler. Le Fonds de recherche COVID-19 donnera un coup de pouce indispensable aux scientifiques et aux cliniciens canadiens de renommée mondiale, qui convergent entre les disciplines pour faire progresser la recherche et les soins pour les personnes atteintes de la COVID-19. Nous exhortons tous les partis politiques à soutenir la recherche sur la COVID-19 dans leur plateforme.

« Il a fallu du temps pour comprendre que les impacts à long terme de la COVID sont très réels pour les Canadiens vivant avec la COVID longue. L'ampleur des problèmes causés par les symptômes de la COVID longue n'est pas bien comprise. Des lignes directrices cliniques, un protocole de traitement et des ressources pour la prise en charge et le soutien des familles à l'échelle nationale sont absolument nécessaires. Le financement de la recherche nationale pour faire progresser et développer des outils et des ressources est nécessaire pour aider à la lutte contre la COVID-19 et faire la lumière sur d'autres maladies infectieuses et conditions post-virales », déclare Susie Goulding, fondatrice du COVID Long Haulers Support Group Canada, un forum pour plus de 14 000 Canadiens vivant avec les symptômes de la COVID longue qui se sont sentis exclus de la réponse à la pandémie. En reconnaissant que la COVID longue est une crise de santé publique qui nécessite une attention et des investissements accrus, le Canada rejoint les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont fait des investissements majeurs dans la recherche, les essais cliniques et les centres de soins.

Le COVID Long Haulers Support Group Canada, VINEx et les Organismes caritatifs neurologiques du Canada ont mené un sondage en mai dernier sur les impacts de la COVID-19 sur les Canadiens d'un océan à l'autre. Bien que 200 symptômes aient été signalés, les réponses au sondage ont le plus souvent fait état d'essoufflement, de fatigue et de « brouillard cérébral ». À cause de leur vie avec la COVID-19, 60 % des personnes interrogées ont dû s'absenter du travail, 70 % ont dû réduire leurs heures de travail et un quart ont dû se mettre en invalidité.

Alors que les élèves à travers le pays reprennent le chemin de l'école, il faut savoir que la COVID longue ne frappe pas seulement les adultes. Bien que les estimations de l'incidence de la COVID longue chez les enfants varient considérablement, selon des données récentes préliminaires provenant du Royaume-Uni, jusqu'à 14 % des enfants interrogées présentaient encore des symptômes 15 semaines après un diagnostic positif à la COVID. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les effets à long terme sur les enfants.

« De nombreux impacts de la COVID à long terme sont de nature neurologique ou psychiatrique, notamment les maux de tête, le « brouillard cérébral », les troubles de la mémoire et de la concentration, les vertiges, l'anxiété, la dépression et l'insomnie. Dans une économie fondée sur le savoir, la santé de notre cerveau fait partie intégrante de notre prospérité économique », déclare Inez Jabalpurwala, directrice mondiale de VINEx. « Le Canada est un chef de file dans la recherche sur le cerveau et, grâce au financement supplémentaire accordé aux Instituts de recherche en santé du Canada, nous sommes en mesure de contribuer encore davantage à la compréhension de la façon dont les virus peuvent affecter directement ou indirectement le cerveau. »

Un investissement gouvernemental de cette ampleur aura une portée bien plus longue que la pandémie actuelle : il permettra de mieux comprendre comment les virus peuvent déclencher des maladies neurodégénératives, telles que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, et de mieux préparer notre pays aux futures pandémies.

À propos



VINEx (Viral Neuro Exploration) est un organisme sans but lucratif visant à attirer l'attention et à investir dans la manière dont les virus affectent la santé du cerveau. Si la crise de la COVID-19 crée un sentiment d'urgence et constitue le point de mire initial, la vision de VINEx s'inscrit dans une perspective à plus long terme. Pour concrétiser sa vision, VINEx rassemble les leaders d'opinion des communautés de chercheurs et de patients afin de mener des projets concrets là où la collaboration, la coordination et l'investissement sont nécessaires.

Le Covid Long Haulers Support Group Canada sensibilise le public aux effets de la COVID-19 sur les personnes atteintes de la COVID longue, tant sur le plan symptomatique que financier et économique. Il fait pression pour que les responsables gouvernementaux et le public reconnaissent l'existence de cette maladie et veut faire comprendre que les personnes atteintes de la COVID longue ne sont pas guéries. Il attire aussi l'attention sur des lacunes de financement à combler, que ce soit pour effectuer des recherches longitudinales fiables, ou pour prodiguer des soins de réadaptation individualisés aux personnes atteintes de la COVID longue. Grâce à ses efforts de partage d'expériences vécues avec les médias visant la création d'un élan, le groupe espère amener le changement.

SOURCE VINEx

Renseignements: VINEx, Sandy Blackwood, Longview Communications & Public Affairs, 647-985-5511, [email protected]; Covid Long Haulers Support Group Canada, Susie Goulding, 416-721-7850, [email protected]