MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - VINCI Energies et sa filiale TCI+, un acteur majeur dans le secteur de la construction d'infrastructures d'énergies, de télécommunications et de transport au Québec (Canada), annoncent l'acquisition de X-Rail Signalisation, une entreprise spécialisée dans la conception, l'installation et l'entretien de systèmes de signalisation ferroviaire.

En intégrant les activités de X-Rail Signalisation, VINCI Energies vient renforcer sa position sur le marché québécois du transport ferroviaire et, plus largement, du transport en commun sur rails, un domaine porteur d'avenir au Canada.

« Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement dans les infrastructures canadiennes d'énergies et de transport. Les synergies avec TCI+ et ses filiales, comme avec nos entreprises spécialisées dans ce segment en Europe, nous permettront de proposer à l'ensemble du territoire des solutions encore plus performantes et sécuritaires », précise Philippe Peter, directeur général de VINCI Energies Canada Infra.

Un savoir-faire clé pour la modernisation et la sûreté du réseau ferroviaire au Canada

Fondée en 1996, X-Rail Signalisation est reconnue pour son expertise en matière de sécurité ferroviaire. Ses services incluent :

l'installation et l'entretien de systèmes de signalisation ferroviaire ;

la modernisation et la remise à neuf d'équipements existants ;

la vérification de la conformité aux normes de sécurité ;

une réponse rapide en cas d'urgence pour assurer un fonctionnement optimal des infrastructures ferroviaires.

Un engagement fort pour le transport bas carbone

Les solutions proposées par VINCI Energies pour répondre aux défis actuels en matière de mobilité et de transport durable pourront bénéficier au Canada, où plusieurs projets structurants d'amélioration des corridors ferroviaires et de modernisation des infrastructures sont en cours. Les chemins de fer d'intérêt local (CFIL) en sont un bel exemple, jouant un rôle crucial pour relier les communautés locales et les industries aux grands réseaux ferroviaires nationaux et aux ports.

