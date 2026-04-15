Société spécialisée dans les systèmes de combustion, l'électricité industrielle et l'instrumentation

Une acquisition qui s'inscrit dans la stratégie de croissance dans le secteur industriel au Canada

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - VINCI Energies vient d'acquérir Technigaz, entreprise basée à Bécancour (Québec, Canada). Créée en 1994 avec une spécialisation dans le domaine des systèmes de combustion, Technigaz a progressivement étendu ses compétences à l'électricité et à la tuyauterie industrielle.

Ses services incluent :

la régulation et la combustion de systèmes fonctionnant au gaz naturel, au propane, à l'oxygène et à l'hydrogène ;

les travaux de maintenance et de modernisation industrielle en électricité et instrumentation ;

la fabrication, la réparation et l'installation de tuyauteries industrielles ;

une offre complète d'automatisation industrielle, de la conception à la mise en service des systèmes.

Avec l'intégration des activités de Technigaz, VINCI Energies complète son portefeuille de solutions industrielles au Québec et s'implante à proximité de l'un des plus grands parcs industriels et portuaires de la province.

À propos de VINCI Energies

Dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies contribue à la transition environnementale en concrétisant deux mutations majeures, numérique et énergétique. Ses équipes déploient des technologies et des solutions multitechniques sur mesure, de la conception à la réalisation, l'exploitation et la maintenance. Ancrées dans leurs territoires, agiles et innovantes, ses 2200 entreprises sont au cœur des choix énergétiques de leurs clients, de leurs infrastructures et de leurs process pour les rendre chaque jour plus fiables, plus efficients et plus durables. VINCI Energies vise une performance globale, attentive à la planète, utile aux hommes et solidaire des populations.

2025 : 21,6 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 109 000 collaborateurs // 2200 entreprises // 60 pays

www.vinci-energies.com

www.theagilityeffect.com

SOURCE VINCI Energies

Coordonnées de VINCI Energies au Canada: Pauline LE COZ : +1 (514) 214-4387, [email protected]