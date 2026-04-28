Un design distinctif pour un marché en accélération

MIRABEL, QC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Vinci Aviation, agence spécialisée en aviation d'affaires basée à Mirabel, présente la nouvelle livrée corporative de son Learjet 45 immatriculé C-FHCW. Ce dévoilement s'inscrit dans une période de forte progression de la demande, dans un contexte où les entreprises et les décideurs repensent leurs façons de se déplacer.

Une signature visuelle distinctive, pensée pour marquer

La nouvelle livrée de Vinci Aviation (Groupe CNW/Vinci Aviation)

Conçue en collaboration avec Lila Design, la nouvelle livrée adopte une approche sobre et audacieuse. Le design joue avec les perspectives et la lumière, offrant une lecture différente de l'appareil selon l'angle d'observation. Une signature visuelle qui incarne l'ADN de Vinci Aviation : précision, élégance et maîtrise.

« Nous recherchions un design épuré, capable d'évoluer visuellement selon le point de vue. C'est toujours un plaisir renouvelé de travailler avec cette firme, le résultat traduit parfaitement notre identité. »

-- Juliette Prud'Homme, Directrice aux ventes, Vinci Aviation

Une présence optimisée entre Montréal et Toronto

Vinci Aviation met à la disposition de sa clientèle deux Learjet 45 stratégiquement positionnés, l'un basé dans la région de Montréal et l'autre accessible depuis Toronto. Cette configuration réduit les temps de repositionnement, accroît la disponibilité réelle des appareils et garantit une capacité de réponse rapide sur les deux principaux marchés d'affaires du Canada.

Les opérations aériennes sont assurées par Nolinor Aviation, garantissant des standards élevés en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.

Un contexte de marché en mutation favorable

Malgré l'augmentation importante du coût du carburant, Vinci Aviation enregistre une progression significative des demandes au cours des derniers mois. Les perturbations dans plusieurs aéroports américains ont accéléré un changement d'attitude chez une clientèle désormais sensible aux enjeux de sécurité, de prévisibilité et de maîtrise du temps.

Dans ce contexte, l'aviation d'affaires s'impose comme un levier stratégique : elle permet d'éliminer les délais, de réduire l'exposition aux imprévus et de redonner aux décideurs le contrôle de leurs déplacements.

Une croissance alignée sur les attentes du marché

Sous la direction de Juliette Prud'Homme, Directrice aux ventes, Vinci Aviation a doublé son volume d'activité. Cette progression repose sur une offre construite autour de trois piliers : disponibilité, personnalisation et fiabilité.

Pour assurer la continuité des opérations, Bianca Martel, Gestionnaire expérience client, prend le relais pendant le congé de maternité de Juliette Prud'Homme. Les clients bénéficieront du même niveau de service et de la même qualité d'accompagnement, sans interruption.

Une offre sans friction, pensée pour les décideurs

Disponible en continu, Vinci Aviation accompagne sa clientèle à chaque étape, de la planification au retour. La couverture s'étend au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Notre but est clair : éliminer les frictions, sécuriser chaque déplacement, optimiser le temps de ceux qui n'ont pas le droit à l'imprévu.

Nos équipes sont mobilisées 24/7 pour vous répondre rapidement, contactez-nous !

À propos de Vinci Aviation

Fondée en 2012, Vinci Aviation est une agence spécialisée en transport aérien privé établie à Mirabel, au Québec. L'entreprise propose des solutions clé en main pour entreprises, organisations et particuliers, couvrant l'ensemble des besoins liés aux déplacements : aviation, hébergement, transport au sol et services connexes. Les opérations aériennes sont assurées par Nolinor Aviation.

SOURCE Vinci Aviation

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