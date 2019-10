Vincent Joli-Coeur élu à la présidence du conseil d'administration de La Fondation de l'UdeS

SHERBROOKE, QC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Université de Sherbrooke annonce la nomination de M. Vincent Joli-Coeur, vice-président du conseil, Marchés financiers à la Banque Nationale du Canada à la présidence de son conseil d'administration.

« Vincent Joli-Coeur appuie activement l'institution depuis de nombreuses années, d'abord à titre d'administrateur puis, jusqu'à tout récemment, à titre de président du conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke. Sa vision de l'UdeS est aussi audacieuse qu'innovante et nous sommes infiniment reconnaissants de son engagement renouvelé à soutenir les efforts de développement de l'Université », mentionne avec enthousiasme le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pr Pierre Cossette.

« Si l'Université de Sherbrooke se classe, année après année, au sommet du palmarès Maclean's des universités canadiennes les plus appréciées et que ses taux de recrutement et de rétention sont parmi les plus élevés au pays, c'est qu'elle possède tous les leviers et les atouts nécessaires pour devenir une véritable force de la philanthropie universitaire canadienne. Je suis heureux d'unir mes forces à celles de la communauté universitaire pour soutenir les études et propulser les travaux de nos jeunes chercheurs qui s'affairent à solutionner certains des enjeux les plus critiques de ce siècle » d'ajouter le nouveau président du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, Vincent Joli-Coeur.

Pour la directrice générale et chef de la direction de La Fondation et du Service des relations avec les diplômées et diplômés, Catherine B. Bachand, « l'arrivée de Vincent Joli-Coeur à la présidence du conseil d'administration concorde parfaitement avec la volonté de l'Université de Sherbrooke et de sa Fondation d'ouvrir la voie à de nouveaux partenariats stratégiques et innovants d'envergure, tant au Québec et au Canada qu'à l'international ».

Détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Paris-Dauphine, Vincent Joli-Coeur agit depuis 2011 à titre de vice-président du conseil, Marchés financiers à la Banque Nationale du Canada. Il est responsable de la couverture des clients corporatifs, gouvernementaux et institutionnels. En plus de ses activités professionnelles, M. Joli-Coeur est fortement engagé au sein de la communauté, notamment à titre de président du conseil d'administration du Conseil des Infrastructures ainsi que président du Conseil de la Fondation des Terres du Lac Brome. Il s'investit aussi dans des campagnes de financement pour de nombreuses œuvres de bienfaisance et environnementales.

M. Joli-Coeur succède à Me Luc Borduas qui occupait le poste de président du conseil d'administration de La Fondation de l'Université depuis plus de 15 ans.

À propos de La Fondation de l'Université de Sherbrooke

La Fondation a pour mission de soutenir le développement de l'Université de Sherbrooke par la sollicitation, l'administration et la distribution des fonds recueillis. La dernière campagne de financement D'avenirs et de passions, qui a été la plus ambitieuse réalisation philanthropique depuis la création de l'Université de Sherbrooke, a permis de recueillir plus de 115 M$. Cette campagne historique a mis de l'avant des projets d'envergure qui ont des retombées dans toutes les sphères de la société.

SOURCE Université de Sherbrooke

Renseignements: Judith Lavallée, conseillère en communications, La Fondation et le Service des relations avec les diplômées et diplômés, Université de Sherbrooke, 819 821-8000, poste 63828, Judith.Lavallee@USherbrooke.ca

Related Links

www.usherbrooke.ca