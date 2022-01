MONTRÉAL, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour le 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy le 9 avril 2022, la Fondation Vimy, Anciens Combattants Canada, l'Office national du film et leurs partenaires, avec le soutien financier de la famille Carswell, lanceront Vimy: Mémorial vivant. À travers une narration digitale, ce nouveau projet a pour but d'amener Vimy aux Canadiens et Canadiennes ainsi qu'à l'international, tout en transformant l'expérience de la commémoration. Vimy: Mémorial vivant consiste en deux initiatives complémentaires: L'Expédition: Un voyage commémoratif et Le pèlerinage digital.

Le pèlerinage digital est une expérience multimédia créée par l'Office national du film (ONF) en partenariat avec La Boîte Interactive, mirari et la Fondation Vimy. À l'aide de la technologie 2.5D, ce projet immersif explore le rapport intime et personnel à la guerre.

Inspiré par les symboles et les valeurs universelles véhiculées par le Mémorial national du Canada à Vimy, le Pèlerinage digital met en lumière des témoignages portant sur l'expérience de la guerre selon différentes perspectives. Riche de contenu textuel, audio et vidéo, il est possible de faire l'expérience du Pèlerinage digital partout dans le monde.

L'expédition: Un voyage commémoratif est quant à elle une application mobile géolocalisée créée par la Fondation Vimy en collaboration avec Anciens Combattants Canada et d'autres partenaires nationaux. Le projet a pour but de faire vivre le riche contexte historique du site à travers une série de récits liés au site et truffés d'artéfacts, d'images et de contenu audio. Cette application, disponible dans trois langues différentes, aidera les visiteurs à mieux comprendre l'histoire du site tout en les amenant à marcher dans les pas des soldats, infirmières et artistes qui ont contribué à écrire ce chapitre important de l'histoire canadienne. En présentant des témoignages d'époque, l'application se veut également une manière innovante de commémorer, distincte des cérémonies officielles.

Directement sur le site ou installé confortablement sur son canapé, l'utilisateur pourra apprendre, vivre et partager avec d'autres notre patrimoine collectif. Autant L'expédition que Le pèlerinage digital s'appuient sur une série complémentaire d'histoires, de personnages et d'événements pour créer une nouvelle perspective sur l'héritage de la Première Guerre mondiale qui fait écho à nos réalités.

