Ville en musique SiriusXM annonce les dates et les détails des billets pour les concerts gratuits

Quatre communautés canadiennes sont prêtes à accueillir de grands noms de la musique cet automne - les billets seront disponibles le vendredi 19 août à 9 h 00 (heure de l'Est).

TORONTO, le 16 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, SiriusXM, Live Nation et Pop Montréal ont annoncé les dates, les lieux et les détails des billets pour les prochains concerts Ville en musique SiriusXM dans quatre communautés chanceuses du Canada. Les villes gagnantes d'Orangeville, en Ontario, d'Estevan, en Saskatchewan, de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, et de Blanc-Sablon au Québec, ont battu des centaines d'autres communautés pour être nommées premières Ville en musique SiriusXM. Leurs nominations sincères, leur incroyable esprit communautaire et leur passion pour la musique leur ont assuré un concert unique mettant en vedette un grand artiste canadien.

« Lorsque nous nous sommes mis à la recherche des premières Villes en musique SiriusXM, nous savions que les Canadiens seraient enthousiasmés par l'occasion d'amener d'incroyables artistes canadiens à leur porte, mais la passion et l'enthousiasme ont dépassé toutes nos attentes », a déclaré Paul Cunningham, vice-président principal, Ventes et marketing, SiriusXM Canada. « Alors que nous continuons à planifier des événements locaux, nous sommes impatients de nous engager avec les communautés gagnantes et nous avons quelques autres surprises à venir! »

Le vendredi 19 août à 9 h (HE), une quantité limitée de billets gratuits pourra être réclamée par le biais du site villeenmusique.siriusxm.ca. Le nombre de billets disponibles est basé sur la capacité de la salle.

Les dates et lieux de chaque concert sont les suivants :

Orangeville, Ont. - Samedi 17 septembre - Walk Off The Earth au Alder Recreation Centre

- Samedi 17 septembre - au Alder Recreation Centre Estevan, Sask. - Samedi 24 septembre - Dallas Smith à Affinity Place

- Samedi 24 septembre - à Affinity Place Blanc-Sablon, Qc - Samedi 1er octobre - 2Frères à l'aréna de Blanc-Sablon

- Samedi 1er octobre - à l'aréna de Miramichi , N.-B. - Dimanche 2 octobre - Arkells au Centre civique de Miramichi

« C'est un grand jour pour Blanc-Sablon. Nous sommes très fiers de recevoir cet honneur! » maire intérimaire de Blanc-Sablon, Colin Shattler.

Chaque événement SiriusXM Ville en musique fera appel à des fournisseurs locaux, des entreprises et des groupes communautaires locaux, afin de soutenir encore davantage la communauté.

Visitez villeenmusique.siriusxm.ca pour en savoir plus sur les quatre communautés gagnantes. Les Canadiens peuvent suivre le parcours de Ville en musique en cherchant #SXMVilleEnMusique et en suivant @siriusxmcanada et @siriusxmfranco.

