Ville de Saguenay : report de la grève pour négocier

SAGUENAY, QC, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la nomination d'un nouveau porte-parole patronal à la table de négociation, le médiateur a recommandé au Syndicat des cols blancs de Saguenay de faire une trêve relativement à la journée de grève prévue le 17 février et de laisser le temps à celui-ci de prendre connaissance du dossier. Le syndicat accepte et annonce que la grève sera reportée au 24 février afin de laisser la place à la négociation.

« Il y a eu beaucoup de rebondissements. Nous souhaitons que la partie patronale prépare une réponse satisfaisante aux demandes des syndiqués. Nous demeurons ouverts et sommes prêts à reprendre les négociations le plus tôt possible », de déclarer Stéphanie Cloutier, présidente du SCFP 2466.

Les syndiqué(e)s ont profité d'une séance du conseil municipal lundi dernier pour poser quelques questions à la mairesse et pour exposer la situation à l'ensemble des personnes élues. Plus de 200 cols blancs étaient présents virtuellement pour l'occasion, un nombre record pour ces séances à la Ville de Saguenay.

« On espère vraiment que ces nouvelles personnes à la table de négociation arrivent avec un réel mandat pour régler rapidement la convention collective. On ne cessera pas de le répéter : une entente gagnant-gagnant est à leur

portée », ajoute Claire Simard, conseillère syndicale du SCFP.

Le syndicat a en main un mandat de grève depuis juin 2021.

