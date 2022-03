Ville de Brossard - Le directeur général annonce son départ à la retraite

Gestionnaire aguerri, Pierre Archambault possède une longue feuille de route dans le monde municipal et dans le secteur privé. Tout d'abord conseiller en finance corporative comme consultant, il a par la suite occupé différents postes de direction dans le domaine des finances et de la transformation organisationnelle pour les villes de St-Hubert et de Longueuil. Il a aussi par la suite occupé un poste à la haute direction du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Il a joint la Ville de Brossard en 2017 en tant que directeur des finances avant d'en devenir le directeur général en 2019.

« C'est avec une émotion certaine que je dois quitter mes fonctions. J'ai vécu à Brossard cinq années vraiment formidables et j'ai pu, grâce à la collaboration de tous les employés et du conseil municipal, relever de nombreux défis et travailler sur des projets emballants. Gérer une ville durant une pandémie n'a pas toujours été chose facile, mais l'engagement de tout le personnel et des élus a été remarquable, et je tiens à le mentionner. Aujourd'hui des enjeux de santé m'ont amené à prendre la décision difficile de quitter afin de ne pas hypothéquer ma qualité de vie pour les années futures », a déclaré Pierre Archambault.

« Je veux souligner le travail et l'engagement indéfectible de Pierre Archambault au sein de la Ville de Brossard. Ses compétences, son intégrité ainsi que son professionnalisme nous manqueront grandement. Grâce à lui, plusieurs projets ont connu leur aboutissement pour le mieux-être des citoyens. Cependant, certaines situations dans la vie nous obligent à prendre des décisions déchirantes et le choix que fait M. Archambault est le meilleur pour lui et ses proches », a conclu la mairesse Doreen Assaad.

Le processus de remplacement du directeur général sera mis en branle sous peu.

SOURCE Ville de Brossard

Renseignements: Direction des communications, Ville de Brossard, 450 923-6311