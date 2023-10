Villa MASA : le chantier bat son plein

QUÉBEC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Saint-Amable sont fiers de souligner la mise en chantier du projet Villa MASA, un immeuble de 40 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie. La construction de cet immeuble représente un investissement d'un peu plus de 22 M$.

Le gouvernement du Québec alloue plus de 9,4 M$ à ce projet par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et d'ententes de financement tripartites. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, le gouvernement du Canada y a investi plus de 8,1 M$ par l'entremise de la Troisième entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). De son côté, la Ville de Saint-Amable ajoute à ces investissements plus de 928 000 $.

Située au cœur du centre-ville de Saint-Amable, la résidence offrira des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite et sera équipée d'un ascenseur. L'immeuble comprendra des espaces de vie à aire ouverte et chaque logement aura une cuisine fonctionnelle, une salle de bain complète avec un espace buanderie et un balcon privé. Les locataires seront à distance de marche de services et commodités et pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec, qui permet de limiter les loyers à 25 % des revenus.

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Dans ce cas-ci, notre aide financière permet de favoriser le soutien aux aînés en légère perte d'autonomie. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Saint-Amable. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je félicite la présidente du conseil d'administration de la Villa MASA, Ariane Beaudry, ainsi que tous les administrateurs qui ont travaillé d'arrache-pied à concrétiser ce projet. Avec cette aide financière, nous venons en point d'appui aux efforts qui sont déployés par les précieux partenaires, dont la Ville de Saint-Amable, la MRC de Marguerite-D'Youville, l'Office régional d'habitation de Marguerite-D'Youville et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, pour que la Villa MASA voie le jour le plus rapidement possible. Ce projet est une initiative supplémentaire venant contrer le manque de logements abordables dans notre région. C'est un pas en avant et un plus pour notre milieu! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« Vieillir dans son milieu de vie, près de sa famille et de ses amis, est un souhait qui nous tient à coeur pour les aînés de Saint-Amable et qui se concrétise un peu plus chaque jour avec la construction de la Villa Masa. Nous avons travaillé sur ce projet avec beaucoup de ferveur et nous remercions l'ensemble des partenaires qui contribuent à son succès. La Villa Masa vient bonifier significativement l'offre de logements abordables pour les aînés sur notre territoire. »

Stéphane Williams, maire de Saint-Amable

« Déjà plus de 7 ans que l'idée de faire ce projet est né et depuis, la population nous suit et nous supporte dans l'avancement du projet, ce qui nous démontre que le besoin pour des logements abordables est criant sur le territoire de Saint-Amable. Avec la hausse du coût de la vie, on voulait faire un don à notre communauté en offrant un milieu de vie sain, sécuritaire, mais surtout abordable pour nos ainés. »

Ariane Beaudry, présidente du conseil d'administration de la Villa MASA

Jusqu'à 32 ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 550 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Amable .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Veuillez consulter la page officielle sur la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour plus de détails.

Le déploiement de l'ICRL au Québec est encadré par les ententes Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logement, lesquelles ont été conclues en 2020, 2021 et 2023.

La troisième phase de l'ICRL a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada . On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL.

