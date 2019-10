Vidéotron, partenaire des régions, salue le lancement de Régions branchées

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'annonce du Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec sur le déploiement de Régions branchées, Vidéotron salue l'intention du gouvernement de soutenir des projets d'infrastructures numériques et confirme son intention d'y participer.

« En tant que partenaire des régions, nous entendons participer à cet appel de projets. Il est vital pour toutes les régions du Québec d'avoir un accès Internet haute vitesse pour assurer leur croissance économique et leur développement. Autant pour les familles que les entreprises de toutes tailles, l'accès à Internet est aujourd'hui un service essentiel » déclare Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Régions branchées permettra d'offrir à plus de 70 000 foyers et à plusieurs milliers d'entreprises l'accès à un service Internet haut débit. Cette initiative correspond parfaitement à la ferme volonté de Vidéotron de rendre accessible la révolution numérique aux Québécois de toutes les régions.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix. Au 30 juin 2019, Vidéotron comptait 1 558 400 clients à ses services de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement, Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 431 000. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 706 900 clients abonnés à ses services au 30 juin 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 231 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie à 1 072 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et au top 100 des meilleurs employeurs à Montréal.

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact pour les médias : Merick Seguin, Conseiller, Relations publiques, merick.seguin@videotron.com, Téléphone : 514 380-7069

Related Links

www.videotron.com