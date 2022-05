Vidéotron offre six mois de service mobile gratuit aux nouveaux arrivants ukrainiens

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW/ - Vidéotron renouvelle son soutien à la communauté ukrainienne avec une initiative visant à faciliter l'arrivée et l'intégration de ses citoyens en sol canadien. Dès le 9 mai , les nouveaux arrivants ukrainiens pourront obtenir gratuitement un forfait Tout inclus de 20 Go pendant six mois afin de demeurer en contact avec leur famille et leurs proches. En parallèle, Vidéotron a fait don de 1 000 appareils mobiles remis à neuf au Congrès des Ukrainiens Canadiens ainsi qu'à ses partenaires afin que ceux-ci puissent les remettre aux familles ukrainiennes qui en ont besoin.

Pour se prévaloir de l'offre, les nouveaux arrivants n'auront qu'à apporter leur téléphone mobile et présenter une pièce d'identité, que ce soit un passeport, une carte d'identité ukrainienne ou un permis de résidence temporaire, et une preuve d'entrée au Canada, comme un permis de travail ou d'étude, un visa de voyage ou un permis de résidence temporaire, dans l'une des huit boutiques Vidéotron participantes.

L'offre a cours jusqu'au 31 juillet 2022 et s'applique aux Ukrainiens arrivés en sol canadien depuis le 1er janvier 2022. Tous les détails se trouvent en ligne, à l'adresse https://videotron.com/magasiner/forfaits-arrivants/ukraine.

Rappelons que la chaîne d'information continue Ukraine 24 est accessible à tous les clients de Vidéotron depuis le début mars. Les frais d'appels internationaux mobiles et résidentiels faits à partir du Canada vers l'Ukraine ont également été retirés. Ces deux initiatives sont reconduites jusqu'au 31 juillet. La grande famille de Québecor a aussi apporté sa contribution à la cause en offrant de la visibilité médiatique à l'organisme d'aide internationale la Coalition humanitaire. De plus, Star Académie, l'une des émissions phares de TVA, s'est associée à l'UNICEF afin de recueillir des dons en soutien aux enfants et aux familles victimes de la guerre en Ukraine.

Ces initiatives s'ajoutent au soutien récent qu'ont offert Vidéotron et Québecor à plusieurs communautés d'ici et d'ailleurs en situation de crise.

Les équipes de Québecor et de Vidéotron sont de tout cœur avec la communauté ukrainienne.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2021, Vidéotron comptait 1 418 600 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico et Vrai, ses services de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 503 400. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 840 800 clients abonnés à ses services au 31 décembre 2021. À cette date, Vidéotron avait activé 1 601 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 824 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

