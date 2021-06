MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait émis un avis de remboursement anticipé visant la totalité de ses billets de premier rang à 5 % échéant le 15 juillet 2022 en circulation (« billets »). Un avis de remboursement anticipé (« avis de remboursement anticipé ») selon les modalités de l'acte de fiducie régissant les billets (« acte de fiducie ») a été distribué par Wells Fargo Bank, National Association, fiduciaire aux termes de l'acte de fiducie. Comme il est indiqué dans l'avis de remboursement anticipé, la date du remboursement anticipé est fixée au 3 juillet 2021 et le prix de remboursement anticipé sera calculé le 29 juin 2021. Vidéotron dévoilera le prix de remboursement anticipé par voie de communiqué de presse le 29 juin 2021.

Le versement du prix de remboursement anticipé et la remise des billets à des fins de remboursement seront effectués le 6 juillet 2021 par l'entremise de Depository Trust Company, conformément à ses procédures applicables.

Les questions concernant ce remboursement anticipé devraient être adressées à Wells Fargo Bank, N.A., par téléphone au 1 800 344-5128.

La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2021, Vidéotron comptait 1 459 100 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 477 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 807 400 clients abonnés à ses services au 31 mars 2021. À cette date, Vidéotron avait activé 1 503 200 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 897 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

