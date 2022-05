« Le réseau de détail de Vidéotron est présentement en grande transformation avec une expérience renouvelée en boutique, en plus de nouvelles ambitions au niveau des produits et services pour entreprises. Ce volet revêt une grande importance pour nous qui sommes impliqués depuis longtemps auprès des entrepreneurs à travers, notamment, la remise des bourses Pierre-Péladeau et la création de la cellule de capital de risque asterX. Avec cet ajout à l'offre de service, Vidéotron est mieux outillée que jamais pour répondre aux besoins de télécommunication des citoyens et des entreprises », a affirmé Pierre Karl Péladeau.

« Le contact humain est essentiel dans les relations que nos agents entretiennent avec leurs clients. Ainsi, les nouvelles boutiques Vidéotron équipée de comptoir entrepreneurs ont dans leur équipe des directeurs de comptes qui sont en mesure de prendre en charge toutes les solutions d'affaires de télécommunication et d'offrir aux entrepreneurs un service sur mesure de proximité qui leur permet d'opérer en toute simplicité », a mentionné France-Éliane Nolet, vice-présidente Revenus Affaires et Réseau de détail chez Vidéotron.

À ce jour, 36 des 124 boutiques du réseau de détail de Vidéotron ont intégré un comptoir entrepreneurs et ce nombre devrait atteindre 58 d'ici la fin de 2022. La succursale de Victoriaville a une valeur symbolique importante pour l'entreprise puisque son propriétaire, David Ouellette, fait partie de la grande famille Vidéotron depuis plus de 30 ans.

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2022, Vidéotron comptait 1 406 400 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico et Vrai, ses services de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 520 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 846 100 clients abonnés à ses services au 31 mars 2022. À cette date, Vidéotron avait activé 1 626 400 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 803 600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

