Vidéotron et TVA Sports deviennent partenaires majeurs des Lions de Trois-Rivières

TVA Sports, diffuseur officiel exclusif

Au grand bonheur des amateurs de hockey, la chaîne TVA Sports présentera plus de 25 matchs à domicile des Lions de Trois-Rivières cette saison, sans compter des matchs des séries éliminatoires. La couverture débutera dès le match d'ouverture, le 21 octobre prochain, à 19 h, avec la visite des Growlers de Terre-Neuve.

L'équipe de diffusion pour les matchs des Lions sera composée de Justine St-Martin à l'animation, accompagnée de Sébastien Goulet à la description et d'Alexandre Picard à l'analyse.

Les Lions

L'équipe des Lions de Trois-Rivières est menée par l'entraîneur-chef Éric Bélanger et pourra compter sur de nombreux joueurs québécois dans ses rangs. Marc-André Bergeron, qui a notamment joué pour les Canadiens de Montréal, est le directeur général et vice-président opération hockey de l'équipe. Rappelons que la formation est affiliée aux Canadiens de Montréal et au Rocket de Laval.

Citations

« Nous sommes très heureux de nous associer à une entreprise fièrement québécoise qui partagent les mêmes valeurs et dont la collaboration va permettre aux Lions de rayonner dans tout le Québec. » - Mark Weightman, président et chef de la direction des Lions de Trois-Rivières

« C'est avec une grande fierté que Vidéotron et TVA Sports s'allient aux Lions de Trois-Rivières. Par ce partenariat, nous réitérons notre engagement envers l'industrie du sport et du divertissement au Québec. En plus de soutenir et de faire rayonner la relève sportive québécoise, il est également important pour nous de continuer à contribuer à l'essor économique des régions du Québec avec des investissements locaux qui profiteront à l'ensemble des citoyens. » - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

« Que des entreprises québécoises d'envergure comme Vidéotron et TVA Sports s'associent à notre nouveau Colisée prouve que Trois-Rivières possède un atout considérable pour le développement de son tourisme sportif. Grâce au travail du groupe de gestion des Lions, l'organisation ajoute des alliés de taille pour soutenir et promouvoir son projet d'affaires. Les Trifluviennes et Trifluviens ont de quoi être fébriles et empreint de fierté, parce qu'avec ce partenariat majeur, Trois-Rivières rayonnera, une fois de plus, partout en Amérique du Nord! » - Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

À propos de Vidéotron

Vidéotron , filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2021, Vidéotron comptait 1 441 400 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 466 600. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 810 200 clients abonnés à ses services au 30 juin 2021. À cette date, Vidéotron avait activé 1 530 400 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 872 400 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a été nommée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 16e année consécutive.

À propos de TVA Sports

TVA Sports est devenue la référence sportive des Québécois avec la présentation en exclusivité francophone des matchs de la LNH et des séries éliminatoires, des matchs du CF Montréal et de la MLS, des tournois de tennis féminins de la WTA, de la Coupe Laver, ainsi que des rencontres de saison régulières et de séries de la MLB, du football universitaire du RSEQ et du Usports, des galas de boxe de Eye of the Tiger management, des courses de la formule E et enfin le hockey des Lions de Trois-Rivières.

À propos des Lions

Les Lions de Trois-Rivières sont une filiale de Deacon Sports & Entertainment qui évoluera dans la ligue de hockey ECHL. C'est un total de 36 matchs de saison régulière qui seront joués à domicile par les Lions au Colisée Vidéotron.

SOURCE Vidéotron

Renseignements: TVA Sports, Justine St-Martin, [email protected], 514-546-1221; Vidéotron, Andrée-Lise Therrien, [email protected], 438 889-3220; Les Lions, Gabriel Leblanc, [email protected], 438-496-4574

