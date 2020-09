MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron Affaires dévoile son nouveau produit le bracelet Radius qui facilite le respect de la distanciation physique en milieu de travail. Dès aujourd'hui, les entreprises québécoises pourront commander le bracelet Radius et ainsi avoir une protection supplémentaire pour leurs employés et leurs clients dans leur environnement de travail.

Le bracelet Radius, c'est quoi?

Une solution qui permet de prévenir son utilisateur , à l'aide de vibration et de faisceaux de lumière, lorsque les règles de distanciation sociale ne sont pas respectées .





, à l'aide de vibration et de faisceaux de lumière, . Chaque bracelet enregistre les interactions à trop grande proximité et en utilisant un identifiant anonyme . L'entreprise cliente est donc la seule à connaître l'identité du porteur de chaque bracelet, et Vidéotron n'a pas accès à ces informations.





. L'entreprise cliente est donc la seule à connaître l'identité du porteur de chaque bracelet, et Si un employé devait être infecté par la Covid-19, le bracelet permettrait à l'entreprise d'identifier les employés qui ont été en contact avec celui-ci et d'intervenir de manière préventive. Cette journalisation des contacts respecte la vie privée des employés, ne procédant pas avec des données de géolocalisation ni avec des informations privilégiées.





et d'intervenir de manière préventive. Cette journalisation des contacts respecte la vie privée des employés, ne procédant pas avec des données de géolocalisation ni avec des informations privilégiées. Un produit conçu et fabriqué entièrement au Québec.

Citation

« Les entreprises du Québec ont dû s'adapter rapidement aux nouvelles réalités que nous vivons actuellement. Chez Vidéotron Affaires, nous sommes conscients des défis que vivent les entreprises au quotidien. Le bracelet Radius, est un produit éthique qui vise justement à aider les entreprises à jongler avec toutes les nouvelles mesures sanitaires qu'elles doivent mettre en place. Que vous soyez une petite et moyenne entreprise (PME) ou encore une grande entreprise, ce produit saura s'adapter à toutes les réalités pour protéger vos employés et vos clients » a déclaré Jean Novak, président de Vidéotron Affaires.

Pour obtenir plus d'informations ou se prémunir de la nouvelle solution, les entreprises sont priées de se rendre sur la page web prévue à cet effet.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2020, Vidéotron comptait ­­1 497 300 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 472 200. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 753 100 clients abonnés à ses services au 30 juin 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 404 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 979 600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

