DEUX CHEFS DE FILE DE L'INDUSTRIE S'UNISSENT POUR RENFORCER LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET L'OPTIMISATION DU RENDEMENT

MONROE, Connecticut, le 27 mai 2026 /CNW/ - Victorinox, fabricant du couteau suisse original (Swiss Army Knife™), annonce aujourd'hui la création d'un partenariat stratégique avec JBS Foods Canada, une entreprise alimentaire mondiale de premier plan. Cette collaboration marque une étape importante pour les deux entreprises, qui cherchent à renforcer le soutien au niveau des installations, à rationaliser le rendement de la chaîne d'approvisionnement et à innover dans les outils conçus pour les activités de production de viande.

Dans le cadre de l'accord, Victorinox et JBS Foods Canada établiront une relation d'achat direct et collaboreront davantage au développement de nouveaux produits adaptés aux besoins changeants des installations modernes de transformation des aliments.

« Le partenariat avec JBS Foods Canada est la prochaine étape logique en matière de développement de produits et de maximisation de la valeur à vie de chaque couteau », déclare Ulrich Wohn, président de Victorinox Amérique du Nord. « Collaborer avec un chef de file mondial de l'industrie et exécuter notre haut niveau de service, de logistique et de gestion des stocks à l'échelle de chaque usine, tout cela en vue d'offrir une valeur encore plus grande à JBS Foods Canada, est une occasion unique de maximiser ces gains d'efficacité. »

JBS Foods Canada sera soutenu par le centre de distribution canadien de Victorinox, capable de soutenir des stocks constants, une livraison rapide et un service hautement réactif. En étant pleinement propriétaire de sa chaîne d'approvisionnement, l'entreprise peut offrir un soutien sur mesure pour répondre aux besoins très précis de chaque usine du réseau de JBS Foods Canada.

« Notre partenariat avec Victorinox marque une étape importante dans notre engagement envers l'excellence opérationnelle et la création de valeur à long terme ici au Canada », déclare Jerson Do Nascimento Jr., chef mondial de l'approvisionnement chez JBS. « Cette collaboration réunit deux entreprises qui partagent un profond engagement envers la qualité et l'innovation. En combinant notre expertise, nous renforçons notre capacité à fournir les meilleurs outils conçus pour maximiser l'efficacité de nos activités au Canada. »

Ce partenariat mettra l'accent sur le soutien continu à l'échelle de chaque installation et l'amélioration continue de la conception des produits pour répondre aux nouveaux besoins opérationnels.

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À PROPOS DE VICTORINOX

PLUS DE 140 ANS AU SERVICE D'UNE PRÉPARATION INÉGALÉE.

Les origines de Victorinox remontent à 1884, quand Karl Elsener ouvrit un atelier de fabrication de couteaux dans un village du centre de la Suisse. Elsener a livré son premier couteau de soldat à l'armée suisse en 1891. Six ans plus tard, il créa le Swiss Officer's and Sports Knife, maintenant connu sous le nom de Swiss Army Knife™, qui jettera les bases d'une entreprise mondiale florissante.

Victorinox est aujourd'hui une entreprise familiale de quatrième génération présente dans plus de 120 pays. En plus de ses couteaux de poche emblématiques, Victorinox produit des couteaux, des montres et des accessoires de voyage haut de gamme pour la maison et les professionnels. Les produits Victorinox incarnent la marque et veillent à ce que les consommateurs soient le mieux préparés aux défis quotidiens en offrant des solutions intelligentes et magistrales. L'esprit entreprenant du fondateur et l'engagement en faveur d'une gouvernance d'entreprise forte et fondée sur des valeurs demeurent en vigueur jusqu'à aujourd'hui.

À PROPOS DE JBS FOODS CANADA

JBS Foods Canada est l'un des plus importants transformateurs de bœuf au pays, fournissant des produits de bœuf canadien de grande qualité à des clients dans plus de 20 pays. Depuis plus de 60 ans, l'entreprise produit une vaste gamme d'aliments frais, transformés et à valeur ajoutée, soutenus par des établissements dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta. Ses installations canadiennes, y compris d'importantes activités de transformation du bœuf et d'autres sites de production de viande fraîche et de fruits de mer, desservent des détaillants de premier plan, des partenaires de services alimentaires et les marchés mondiaux.

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SOURCE Victorinox