Victoires syndicales historiques à McGill : la FQPPU célèbre le souffle d'un mouvement qui prend de l'ampleur

MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) se réjouit des récentes victoires syndicales à l'Université McGill, alors que le Tribunal administratif du travail vient d'accréditer l'Association mcgillienne des professeur.eure.aire.s d'éducation (AMPE) et l'Association mcgilloise des professeur•e•s de la Faculté des arts (AMPFA). Suivant l'exemple de l'Association mcgillienne des professeur.es de droit (AMPD), accréditée par le Tribunal en 2022, ces décisions marquent un tournant décisif, obtenues au prix d'un combat acharné contre des tactiques souvent déloyales et un mépris affiché de leur administration face au syndicalisme.

Les victoires syndicales à McGill démontrent que solidarité et persévérance peuvent triompher des tactiques déloyales. Post this Les récentes victoires syndicales à McGill, entre autres marquées par l’accréditation de l’AMPE et de l’AMPFA et la demande déposée par l’AMPEEP, incarnent un mouvement sans précédent dans l’histoire de l’université. Photo : Abby Zhu, The Tribune. (Groupe CNW/Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU))

Dans la foulée de ces victoires, la FQPPU salue également une nouvelle demande d'accréditation déposée par l'Association mcgilloise des professeur.e.s de l'école d'éducation permanente (AMPEEP). Cette demande témoigne de l'élan remarquable qui continue de mobiliser le corps professoral de l'université.

Un combat décisif pour la reconnaissance

Rappelons que depuis le début de ce mouvement historique, McGill s'est particulièrement distinguée par sa résistance agressive à toute forme d'organisation syndicale parmi ses professeur•es. Si les récents efforts de la haute direction pour contester les unités de négociation, retarder les processus et entraver la représentation syndicale visaient à écraser la volonté du corps professoral, ils n'auront eu pour effet que de renforcer sa détermination. « Nous avons vu une administration prête à compromettre le droit fondamental de ses profs à la négociation collective. Cependant, malgré les obstacles, nous pouvons enfin clamer haut et fort que la solidarité et la persévérance de nos collègues à McGill ont triomphé », a déclaré Madeleine Pastinelli, présidente de la FQPPU.

Cette solidarité et cette persévérance, face à l'intransigeance de McGill, ont culminé dans la dernière année avec des grèves inédites -- incluant la toute première grève générale illimitée de professeur•es dans l'histoire de l'université. Ces actions, fruits de décisions difficiles, mais nécessaires, ont permis d'exposer avec force le véritable enjeu de la lutte : l'importance de la représentation collective face à une administration inflexible, et qui n'a pas toujours à cœur l'intérêt de sa propre communauté.

Dans un paysage universitaire en mutation, une force collective inébranlable

Ces victoires ne constituent pas seulement un triomphe pour les associations nouvellement accréditées ou en voie de l'être. Elles sont, d'abord et avant tout, des victoires pour l'Université McGill elle-même. En effet, alors que de nombreuses institutions adoptent des modèles de gestion axés sur des principes managériaux, le syndicalisme émerge comme un rempart essentiel pour préserver les valeurs académiques et collégiales qui doivent se trouver au cœur du réseau universitaire québécois. « Sans doute est-il important de le répéter : la syndicalisation ne représente pas une menace pour l'université. Au contraire ! Elle est la réponse nécessaire à des pratiques de gestion qui mettent à mal les conditions de travail de toute la communauté universitaire et, par extension, la qualité de l'enseignement et de la recherche », affirme Madeleine Pastinelli.

Avec ces récentes accréditations de l'AMPE et de l'AMPFA, de même que la demande d'accréditation de l'AMPEEP, la vague de syndicalisme à l'Université McGill se poursuit bel et bien. Le mouvement s'enracine là où il avait été absent pendant plus de deux siècles, envoyant un message clair et sans équivoque : les professeur•es ne reculeront pas. À cet effet, la FQPPU réitère son appui indéfectible à tous les syndicats de professeur•es de McGill actuels et à venir. Elle en profite également pour appeler l'administration à saisir cette occasion pour bâtir des relations de travail fondées sur le respect et la collaboration.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

www.fqppu.org/

SOURCE Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)

Pour plus d'information ou pour toute demande d'entrevue, veuillez contacter : Émile Bordeleau-Pitre, Conseiller stratégique en communications, 514-692-3643, [email protected]