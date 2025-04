Victoire des travailleurs de la construction: Condamnées, la FTQ-C et l'INTER s'expose à payer 80M$, un record

Jugements en action collective ordonnant un recouvrement individuel à la suite d'une journée grève illégale le 25 octobre 2011.

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les firmes d'avocats représentant les membres de cette action collective, CBG Avocats inc, BGA inc, et BMMD Inc, annoncent que les tribunaux ont condamné les syndicats FTQ-C et INTER à compenser les travailleurs (160 000) et les entrepreneurs (20 000) de la construction pour les heures de travail perdues lors de la grève illégale du 25 octobre 2011. La période des réclamations débute le 16 avril 2025 sur le site ftq-inter.ca. Soyez attentif, l'Administrateur des réclamations, la firme Concilia, diffusera l'avis de jugement par messagerie texte (SMS), par courriels et sur les réseaux sociaux.

Même retraités, chaque travailleur actif en octobre 2011 peut réclamer jusqu'à 500$ en salaire perdu (max. 8h), le tout, sans égard à son accréditation syndicale. Les entrepreneurs peuvent réclamer les salaires payés mais non travaillés, les frais engagés (équipement ect…) et/ou les revenus perdus le 25 octobre 2011. Il n'y a pas de plafond monétaire limitant leurs réclamations.

« Seules 5 minutes suffisent pour qu'un travailleur réclame sur le site internet www.ftq-inter.ca » affirment Me(s) Gamache, Bourgoin et Marion qui ont piloté ce recours.

Rappelons qu'à l'automne 2011 un mouvement de contestation, piloté par la FTQ-C et INTER, était né suite au dépôt du projet de loi no 33 (le « PL 33 ») intitulé « Loi éliminant le placement syndical et visant l'amélioration du fonctionnement de l'industrie de la construction ».

Ce mouvement de contestation avait mené à trois (3) journées de perturbations et fermetures de chantier partout au Québec les 21, 24 et 25 octobre 2011. Or, la Cour supérieure a déterminé que ces perturbations et fermetures de chantiers constituaient une grève illégale. Le tribunal avait conclu que la FTQ-C avait commis une faute d'omission parce qu'elle n'avait pas rappelé ses membres à l'ordre à temps pour la journée du 25 octobre 2011.

Pour plus d'information : cliquez ici, Tél: 1-877-730-8210

[email protected]

(*) 160 000 travailleurs x réclamation de 500$ = 80M$

Benoit Gamache est le fondateur de l'Étude BG Avocats inc. Auparavant, il a été l'un des associés principaux chez BGA Avocats pendant près de 15 années. Au fil du temps, Me Gamache a développé une expertise en matière d'actions collectives, œuvrant principalement en demande notamment contre des fabricants, des institutions bancaires, des entreprises de télécommunications, des syndicats. Sa pratique touche également tous les aspects du litige, mais surtout le droit de la consommation. Les avocats D. Bourgoin, B. Marion et B. Gamache cumulent à trois le plus grand nombre de procès en actions collectives en Amérique du Nord (23), alors que normalement seulement 1% des dossiers vont à procès.

Media Contact: Me Benoit Gamache, CBG Avocat inc, (514) 795-0123