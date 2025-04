Action collective FTQ-C et INTER : 2,75 M$ déjà réclamés

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - Plus de 5 200 réclamations ont déjà été déposées par les bénéficiaires du jugement de l'action collective Turenne c. FTQ-Construction et INTER, représentant plus de 2,75 millions de dollars. Les communications envoyées par courriel et SMS sont autorisées par le juge.

Seulement 1 personne sur 10 ayant reçu un courriel a produit une réclamation. 60 000 courriels et 90 000 messages texte ou appels ont été envoyés le 29 avril par l'Administrateur Concilia. Chaque travailleur peut réclamer plus de 500$. Des millions sont disponibles, mais seront perdus s'ils ne sont pas réclamés.

Réclamez maintenant : www.ftq-inter.ca

Courriels officiels :

• Français : [email protected] • Anglais : [email protected] • SMS envoyés à partir du numéro : 26624

Pour plus d'information : cliquez ici , Tél: 1-877-730-8210 / [email protected]

SOURCE BGA inc & CBG AVOCAT inc.

Media Contact: Me Benoit Gamache, CBG Avocat inc, (514) 795-0123