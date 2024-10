En Partenariat avec Wellbeing of Women et avec le Support de Women's Health Collective Canada

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Vichy Laboratoires, une marque de soins de la peau reconnue et recommandée par 70 000 dermatologues à travers le monde, annonce le lancement canadien de Hormonall, un programme qui va au-delà des soins de la peau pour soutenir les femmes à chaque étape de leur vie. Reconnaissant l'impact des changements hormonaux sur le bien-être global des femmes, Hormonall offre un accès à des informations fiables, des ressources et une communauté de soutien.

Hormonall, Ensemble pour le bien-être des femmes (Groupe CNW/Vichy Laboratoires)

« Nous sommes ravis d'apporter Hormonall aux femmes canadiennes », a déclaré Marie-Pier Michaud, Directrice générale de Vichy Laboratoires Canada. « Cette initiative dépasse le cadre des soins de la peau, en donnant aux femmes les connaissances et les outils dont elles ont besoin pour naviguer leurs changements hormonaux en toute confiance. »

2 FEMMES SUR 3 LUTTENT EN SILENCE FACE AUX CHANGEMENTS HORMONAUX, SE SENTANT INCOMPRISES, NON SOUTENUES OU MAL INFORMÉES*

Une étude quantitative de KANTAR auprès de plus de 2 000 femmes dans le monde a révélé que deux femmes sur trois luttent en silence face à l'impact des changements hormonaux sur leur bien-être mental et physique, se sentant incomprises, non soutenues ou mal informées. Ces sentiments sont partagés par des femmes de tous âges, origines et pays.

TROIS RAISONS: MANQUE DE RECHERCHE, DE CONVERSATION ET D'ÉDUCATION

Il existe trois causes de l'incompréhension sociétale et de la solitude individuelle liée au bien-être hormonal.

Premièrement, un manque de priorisation de la santé des femmes dans le système de santé en matière de santé féminine. Les femmes représentent 51 % de la population, et pourtant, la recherche sur la santé des femmes ne reçoit que 7 % du financement fédéral pour la recherche en santé au Canada.



Deuxièmement, un manque de conversation alimenté par des tabous, des stigmates et de la honte. Les femmes ne sont pas encouragées à partager leurs fardeaux ou à demander du soutien. Et personne ne les écoute.

Troisièmement, un manque d'éducation. Il n'y a pas suffisamment d'informations sur les changements hormonaux, et les rares informations disponibles sont parfois trompeuses ou accablantes, provoquant plus de confusion et de peur.

HORMONALL, UNE APPROCHE EN 3 VOLETS : RECHERCHE, ÉDUCATION ET CHANGEMENT CULTUREL

Faire avancer la recherche et améliorer les soins : Vichy soutient Women's Health Collective Canada (WHCC) par un don de 135 000 $ pour financer des recherches essentielles sur la santé des femmes et combler les lacunes dans les soins offerts aux femmes. « Trop de femmes au Canada continuent de se sentir dans l'ignorance en ce qui concerne certains aspects de leur santé, comme les changements hormonaux et la manière de les gérer », déclare Cally Wesson , présidente et directrice générale de la BC Women's Health Foundation, un membre fondateur du WHCC. « Trop peu de femmes disposent des informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions pleinement autonomes en ce qui concerne leur santé hormonale ou savent que des options de traitement existent. WHCC remercie Vichy d'avoir amené cette conversation importante et défendu la santé des femmes. La contribution de Vichy soutient la recherche qui aidera à créer un avenir plus sain pour toutes les femmes. »

Vichy soutient Women's Health Collective Canada (WHCC) par un don de 135 000 $ pour financer des recherches essentielles sur la santé des femmes et combler les lacunes dans les soins offerts aux femmes. « Trop de femmes au continuent de se sentir dans l'ignorance en ce qui concerne certains aspects de leur santé, comme les changements hormonaux et la manière de les gérer », déclare , présidente et directrice générale de la BC Women's Health Foundation, un membre fondateur du WHCC. « Trop peu de femmes disposent des informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions pleinement autonomes en ce qui concerne leur santé hormonale ou savent que des options de traitement existent. WHCC remercie Vichy d'avoir amené cette conversation importante et défendu la santé des femmes. La contribution de Vichy soutient la recherche qui aidera à créer un avenir plus sain pour toutes les femmes. » Donner une voix aux expériences des femmes : Grâce à des témoignages poignants d'ambassadrices canadiennes comme l'entrepreneure Jessica Miao et l'experte en ménopause Shirley Weir , Hormonall encourage les femmes à partager leurs histoires et à briser les barrières du silence.

Grâce à des témoignages poignants d'ambassadrices canadiennes comme l'entrepreneure et l'experte en ménopause , Hormonall encourage les femmes à partager leurs histoires et à briser les barrières du silence. Offrir une éducation accessible : En collaboration avec Wellbeing of Women UK, Hormonall propose quatre modules d'apprentissage en ligne gratuits et rigoureux de 15 minutes couvrant des étapes clés de la vie : la puberté, les cycles menstruels, le postpartum et la ménopause. Ces modules concis dotent les femmes des connaissances nécessaires pour naviguer leurs parcours hormonaux avec confiance. Chaque module est très interactif, avec un accent sur le design et l'expérience utilisateur.

Lancé lors de la Journée mondiale de la ménopause, le 18 octobre, Hormonall.com deviendra une destination dédiée au bien-être des femmes. Cette plateforme gratuite et anonyme offre des ressources éducatives et favorise une communauté de soutien pour tous les individus vivant des transitions hormonales.

Pour plus d'informations sur Hormonall et les ressources disponibles, visitez Hormonall.com.

_____________________________________________________________________________

À propos de Vichy Laboratoires : Fondée en 1931, Vichy Laboratoires est une marque de soins de la peau axée sur la science, recommandée par 70 000 dermatologues dans le monde, la deuxième marque la plus recommandée au monde**. Vichy Laboratoires est dédiée à décoder et anticiper les besoins de la peau et du cuir chevelu à chaque étape de la vie.

À propos de Wellbeing of Women : Wellbeing of Women est un organisme de bienfaisance britannique fondé en 1964, qui s'engage à améliorer la santé des femmes, des filles et des bébés par la recherche, l'éducation et la défense des droits.

À propos de Women's Health Collective Canada : Le Women's Health Collective Canada (WHCC) est une alliance stratégique unissant les principales fondations de santé des femmes et d'hôpitaux du Canada pour défendre et faire progresser l'équité dans la recherche sur la santé des femmes.

* Étude KANTAR 2022 - Échantillon Total: 2086 femmes

**Enquête menée parmi le marché dermocosmétique réalisée par AplusA et d'autres partenaires entre janvier 2023 et mai 2023, impliquant des dermatologues dans 34 pays, représentant plus de 80 % du PIB mondial.

SOURCE Vichy Laboratoires

Contacts de Presse: Karine Ledain, [email protected], (450) 775-4515