HONG KONG, 31 octobre 2025 /CNW/ - ViaBTC, le troisième plus grand bassin de minage de BTC, a présenté sa vision de marque et son service de prêt garanti par nantissement en tant que commanditaire de premier plan au salon Blockchain Life 2025. La société a également reçu le prix « Mining Pool of the Year Award » (Bassin de minage de l'année) lors d'un vote organisé par l'organisateur de l'événement, soulignant ainsi sa popularité et sa réputation.

Le kiosque de ViaBTC au salon Blockchain Life 2025 a attiré des mineurs et des amateurs de cryptomonnaies du monde entier, présentant son service amélioré de prêt garanti par nantissement et son écosystème de minage. (PRNewsfoto/Viabtc Technology Limited)

Au cours de cet événement de deux jours, l'équipe ViaBTC a présenté son service amélioré de prêts garantis à la communauté de minage mondiale. Le service amélioré prend désormais en charge plusieurs actifs cryptographiques comme garantie, notamment BTC, BCH, LTC et DOGE, pour emprunter de l'USDT, ce qui permet aux mineurs de couvrir leurs dépenses opérationnelles sans vendre leurs avoirs.

Anton Tsarenok, CBDO de ViaBTC, a prononcé un discours liminaire sur les derniers développements dans le domaine du minage. « Les fluctuations du marché peuvent être difficiles à gérer, et nous voulons montrer à notre communauté que le minage reste attractif, car on s'attend à une croissance à long terme du prix du BTC et les énergies renouvelables réduisent constamment le coût du minage. »

Dans son discours, Anton a souligné les principales améliorations apportées au service de prêt garanti de ViaBTC, notamment une réduction du taux d'intérêt annuel fixe à 9,9 %, l'un des plus compétitifs du secteur du minage mondial. La société s'engage à fournir des services de minage « tout-en-un » aux mineurs du monde entier, avec des outils faciles à utiliser et une interface conviviale.

À propos de ViaBTC

Fondée en 2016, ViaBTC est un bassin de minage mondial de premier plan et une plateforme de chaîne de blocs innovante qui jouit de la confiance de plus de 1,7 million d'utilisateurs dans le monde. Aujourd'hui, elle se classe parmi les trois premières plateformes mondiales pour le minage de BTC, BCH, LTC, DOGE et KAS, au service d'une communauté internationale diversifiée de mineurs.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.viabtc.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810409/ViaBTC_s_booth_Blockchain_Life_2025_attracted_global_miners_crypto_enthusiasts.jpg

SOURCE Viabtc Technology Limited

PERSONNE-RESSOURCE : Jude Zhang, chef des relations publiques, ViaBTC, [email protected]