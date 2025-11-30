HONG KONG, le 30 nov. 2025 /CNW/ - ViaBTC a annoncé un don de 3 millions de dollars de Hong Kong au gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong pour aider les secours médicaux d'urgence et la reconstruction communautaire à la suite de l'incendie du complexe Wang Fuk Court à Tai Po. Le don vise à aider les résidents touchés à retrouver une vie normale le plus rapidement possible.

Haipo Yang, fondateur et chef de la direction de ViaBTC, a exprimé sa profonde tristesse à la suite de la tragédie, déclarant : « Nous offrons nos plus sincères condoléances aux victimes et nous rendons hommage aux pompiers et aux sauveteurs qui ont courageusement été aux premières lignes. »

Il souligne que ViaBTC surveillera de près les efforts de rétablissement et demeure déterminé à collaborer avec toutes les parties pour aider les résidents à reconstruire leur maison et à surmonter les défis à venir.

À propos de ViaBTC

Fondée en 2016, ViaBTC est un bassin de minage mondial de premier plan et une plateforme de chaîne de blocs innovante qui jouit de la confiance de plus de 1,7 million d'utilisateurs dans le monde. Aujourd'hui, elle se classe parmi les trois premières plateformes mondiales pour le minage de BTC, BCH, LTC, DOGE et KAS, au service d'une communauté internationale diversifiée de mineurs.

