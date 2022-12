TORONTO, le 23 déc. 2022 /CNW/ - Vezgo , le principal fournisseur d'agrégation de cryptomonnaie, annonce qu'il rejoindra Hub71, l'écosystème technologique mondial d'Abu Dhabi.

Vezgo fait partie des 20 entreprises qui rejoindront la dernière cohorte de Hub71, qui est conçue pour aider les fondateurs à développer des entreprises technologiques prospères et à maximiser leurs opportunités d'investissement et commerciales dans la capitale des Émirats arabes unis.

Ce fut une fin d'année active pour Vezgo, qui a récemment participé avec succès au programme d'accélérateur technologique canadien de San Francisco et a conclu avec succès un financement de pré-amorçage de 750 000 $ US . Vezgo a également récemment finalisé son spin-off de Wealthica , l'un des plus grands agrégateurs financiers au monde, qui totalise près de 24 milliards de dollars, et opère désormais comme une entité totalement indépendante.

Vezgo fournit un ensemble complet d 'API et de solutions Crypto Data qui permettent aux développeurs d'applications fintech Web2 et aux institutions financières de combler l'écart avec Web3. En utilisant Vezgo, les développeurs peuvent accéder rapidement à toutes les positions d'investissement de cryptomonnaie, les soldes, les jetons et l'historique des échanges de leurs utilisateurs à partir d'un seul API Crypto Data. Vezgo consolide les données de plus de 250 échanges crypto, portefeuilles et blockchains.

Hub71 est le programme d'accélération d'Abu Dhabi qui aide les startups en démarrage à se développer et à réussir grâce à son écosystème technologique mondial qui permet aux fondateurs de créer des entreprises technologiques durables peu importe le secteur. L'écosystème donne accès aux marchés mondiaux, à un écosystème de capitaux, à un réseau mondial de partenaires et à une communauté dynamique remplie de talents hautement qualifiés, régie par une réglementation avant-gardiste.

Rejoindre Hub71 fournira à Vezgo un accès à une gamme de ressources et de support qui aideront l'entreprise à se développer et à prospérer dans l'espace des données en cryptomonnaie. En travaillant avec d'autres entreprises de l'écosystème, Vezgo pourra développer de nouveaux marchés, des partenariats et des opportunités qui aideront l'entreprise à atteindre de nouveaux sommets.

"La participation de Vezgo à Hub71 est une opportunité passionnante pour l'entreprise et pour l'industrie des données de crypto dans son ensemble. Vezgo pourra poursuivre sa mission de permettre aux développeurs d'applications Web2 de fintech, de fiscalité, de conformité et d'assurance de combler le fossé avec Web3 en travaillant avec d'autres entreprises technologiques de premier plan et en tirant partie des ressources et du soutien fournis par l'écosystème" a déclaré Elie Geha, directeur des revenus chez Vezgo.

"Nous avons pour mission de nous développer à l'échelle mondiale et d'aider les entreprises du monde entier à entrer dans l'espace Web3. En rejoignant Hub71, nous sommes désormais positionnés pour mieux servir les entreprises situées en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie », a déclaré Roberto Montesi, PDG de Vezgo.

En tant que membre, Vezgo recevra le soutien et le mentorat d'entrepreneurs et d'investisseurs expérimentés, ainsi que l'accès à un réseau de partenaires et de clients potentiels.

Vezgo est un fournisseur d'API de données de Crypto situé à Toronto, au Canada. Vezgo est maintenant une entité indépendante de Wealthica. La mission de Vezgo est d'aider les fintech et les compagnies œuvrant dans le domaine financier, tel que l'assurance, la conformité, l'audit, les impôts et taxes, à avoir accès aux données du Web3.

Hub71 est l'écosystème technologique mondial d'Abou Dhabi qui permet aux fondateurs de créer des entreprises technologiques locales durables dans n'importe quel secteur en donnant accès aux marchés mondiaux, à un écosystème de capitaux, à un réseau mondial de partenaires et une communauté dynamique remplie de talents hautement qualifiés, régit par une réglementation avant-gardiste

