TORONTO, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Vezgo Inc., l'un des principaux fournisseurs d'API de données cryptographiques et de services d'agrégation de cryptomonnaie, a récemment annoncé le lancement d'un nouveau portail client en libre-service. Vezgo a récemment clôturé un cycle de financement de pré-amorçage de 750 000 USD ( Levée de fonds ).

Portail Vezgo (Groupe CNW/Vezgo Inc.)

Le portail permet aux utilisateurs de créer facilement des clés API d'agrégation crypto et d'accéder à un large éventail de données liées à leurs comptes de crypto, y compris les soldes de compte, les positions, les jetons et les transactions. Grâce à Vezgo, les développeurs d'applications fintech peuvent agréger les soldes, les positions et les transactions des utilisateurs sur l'ensemble de l'écosystème Web3 : API Crypto Exchanges , API Crypto Wallet et données Blockchain.

Le nouveau portail est conçu pour être convivial et intuitif, ce qui permet aux utilisateurs de créer rapidement des clés API, de commencer à accéder aux données dont ils ont besoin pour leur cas d'utilisation. Il comprend également un nouveau Sandbox Vezgo Demo , un accès en un clic au SDK Vezgo Javascript et à un large éventail de mesures de sécurité pour garantir que les données des utilisateurs restent en sécurité à tout moment.

Avec le nouveau portail client en libre-service, Vezgo offre aux développeurs fintech de permettre à leurs utilisateurs d'accéder plus facilement que jamais aux données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements en cryptomonnaies et permettant un large éventail de cas d'utilisation de suivi de portefeuille crypto et web3.

Que les utilisateurs cherchent à suivre les soldes de leurs comptes, à surveiller leurs positions et leurs jetons ou à consulter l'historique de leurs transactions, le nouveau portail fournit une plate-forme pratique et facile à utiliser pour que les développeurs fintech accèdent à ces informations et permettent l'agrégation.

En résumé, le lancement du nouveau portail client libre-service de Vezgo est un développement majeur pour l'entreprise et pour les utilisateurs de ses services d'API d'agrégation ( Crypto Data API ). En offrant aux utilisateurs un accès facile à leurs données et une gamme de fonctionnalités étendues, Vezgo contribue à stimuler l'innovation et la croissance dans le monde de la crypto.

Inscrivez-vous GRATUITEMENT et obtenez vos clés API Crypto Aggrégation instantanément sur https://portal.vezgo.com .

À propos de l'API Vezgo Crypto Aggrégation

Vezgo fournit un ensemble complet d'API et de solutions de données Crypto pour permettre aux fintech et aux compagnies œuvrant dans le domaine financier, tel que l'assurance, la conformité, l'audit, les impôts et taxes, à avoir accès aux données du Web3. En utilisant Vezgo, les développeurs peuvent accéder rapidement à toutes les positions d'investissement de cryptomonnaie, les soldes, les jetons et l'historique des transactions de leurs utilisateurs à partir d'un seul API de données Crypto. Vezgo consolide les données de plus de 250 échanges de cryptomonnaie, de portefeuilles et de blockchains.

Essayez dès maintenant l'API Vezgo !

www.vezgo.com

SOURCE Vezgo Inc.

Renseignements: Roberto Montesi, CEO, [email protected], 514 258-8705