TORONTO, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Vezgo INC a annoncé aujourd'hui la clôture avec succès d'une ronde de financement de 750 000 USD. La mission de Vezgo est d'aider les fintech à avoir accès de façon sécuritaire et standardisée aux données du Web3.

Avec la clôture de cette ronde de financement de la société, Vezgo se concentre maintenant sur la croissance de son équipe de vente pour continuer à augmenter le nombre de clients dans le but de terminer l'année avec plus de 50 clients.

"Au cours des sept dernières années chez Wealthica, nous avons acquis une connaissance approfondie des besoins et des défis des développeurs qui ont besoin d'une connectivité aux portefeuilles et aux comptes d'échange de cryptomonnaies pour leurs utilisateurs", a déclaré Martin Leclair, chef des technologies de Vezgo.

Il a ajouté : "Avec l'API Crypto de Vezgo, les développeurs peuvent se concentrer sur la création de leurs produits, tandis que Vezgo gère toute la complexité de l'agrégation des données des API des échanges de Crypto des portefeuilles et des données du Blockchain".

"Vezgo se concentre à répondre aux besoins grandissants de ses clients et la croissance de ses revenus. Nous constatons beaucoup d'intérêt et d'opportunités dans de nombreux secteurs verticaux traditionnels qui recherchent de l'aide pour se connecter à l'espace Web3 et aux actifs numériques", a déclaré Roberto Montesi, PDG de Vezgo.

Vezgo est fier d'annoncer les investissements en capital de risque de Bitnomic Capital Inc., Flinks Technologies Inc., M2S Capital Inc., Fiducie familiale Chouinard et les Anges investisseurs et entrepreneurs en série Andrew Izyumov (ex-Goldman Sachs) ainsi que Rachid Ajaja.

L'incroyable équipe technique de Vezgo a rapidement construit une plate-forme unifiée pour l'API Crypto qui permet aux développeurs de s'intégrer aux données Web3. À l'aide de l'API Vezgo, les développeurs d'applications fintech peuvent se connecter aux données de leurs utilisateurs provenant de toutes les parties de l'écosystème crypto : échanges centralisés, portefeuilles, NFT et chaînes de blocs en général.

Vezgo améliore les données avec des types de transactions normalisés, des taux de change ainsi que de multiples améliorations aux données qui facilitent la vie du développeur. Vezgo comble le fossé entre le Web2 et le Web3 et permet une intégration transparente et performante des données Web3 dans un contexte d'utilisation Web2.

VEZGO Inc. est un fournisseur d'API de données de Crypto situé en Ontario, au Canada. Vezgo est maintenant une entité indépendante de Wealthica. La mission de Vezgo est d'aider les fintech et les compagnies œuvrant dans le domaine financier, tel que l'assurance, la conformité, l'audit, les impôts et taxes, à avoir accès aux données du Web3.

Essayez dès maintenant l'API Vezgo !

