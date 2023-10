VESTIAIRES, UNE PREMIÈRE COMÉDIE ORIGINALE POUR AMI-télé PRODUITE PAR SPHÈRE MÉDIA DIFFUSÉE AU PRINTEMPS 2024

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - AMI-télé est fière d'annoncer sa première fiction originale Vestiaires, une comédie à sketches produite par Sphère Média qui rassemble tant devant que derrière la caméra des personnes en situation de handicap. Cette comédie de 8 épisodes suit un club de nageurs qui se retrouvent dans le vestiaire de la piscine pour leur entraînement. Alliant humour et dérision, Vestiaires est une adaptation de la série française à succès du même nom et prendra l'affiche au printemps 2024 sur AMI-télé.

Isabella Federigi, Vice-présidente du développement de contenu et de la programmation d'AMI-télé, se réjouit et indique : « Cette première est une grande fierté pour AMI-télé. Vestiaires est un projet que nous caressons depuis longtemps, car la représentation des personnes en situation de handicap à l'écran est nécessaire pour éliminer les préjugés et changer le regard qui leur est souvent porté. Je tiens à remercier Radio-Canada, partenaire de choix, sans qui cette production ne pourrait être possible ainsi que tous les artisans qui se sont engagés dans cette aventure avec nous, avec passion et dans le plaisir. »

Parmi la distribution, on retrouve Dominic Sillon, mais aussi Michel Cordey, Andréanne Fortin, Jacques Poulin Denis, Emmanuel Prud'homme. Le coach de l'équipe de natation sera interprété par Michel Charette. Une talentueuse équipe porte l'écriture de la série composée, entre autres, de Dominic Sillon, Paco Lebel, Isabelle Laperrière, Guillaume Wagner, Justine Philie et Alexina Gilbert. La réalisation est assurée par Louis Choquette (Les bracelets rouges, Les honorables). Dominic Sillon et Nicolas Lemay agissent à titre de producteurs au contenu, Josée Vallée en est la productrice et Renaud Chassé et Bruno Dubé agissent à titre de producteurs exécutifs

« C'est une véritable aventure humaine, un projet réellement passionnant que d'adapter au Québec cette série française à succès. Dès le début, il était évident pour Sphère d'inclure des personnes vivant en situation de handicap à toutes les étapes de création et production de la série. Avec son regard juste mais aussi ironique sur la vie quotidienne et la société, Vestiaires rassemblera tout le monde. » exprime Renaud Chassé producteur exécutif chez Sphère Média.

« La volonté de partager les réalités de personnes sous-représentées dans l'univers médiatique, comme ceux et celles qui vivent en situation de handicap, est une priorité pour Radio-Canada. En ce sens, nous sommes fiers de notre collaboration croissante avec AMI-télé. Une comédie originale et rassembleuse comme Vestiaires, produite par une équipe formidable à tout point de vue, s'inscrit à merveille dans cet objectif. », a déclaré Sophie Morasse, directrice générale par intérim de la Télévision de Radio-Canada.

La première saison de Vestiaires sera diffusée sur AMI-télé au printemps 2024 et ensuite sur ICI TOU.TV. Cette version québécoise sera la première adaptation internationale de la série originale créée par Fabrice Chanut et Adda Abdelli, produite par Les Films d'Avalon et distribuée par About Premium Content.

À propos d'AMI-télé

Rappelons que toute la grille d'AMI-télé est présentée en vidéodescription et sous-titrage codé. AMI est une entreprise de médias sans but lucratif qui divertit, informe et valorise les personnes en situation de handicap. La vision d'AMI, qui exploite trois services de diffusion (AMI-télé en français et AMI-tv et AMI audio en anglais), consiste à faire entendre la voix des Canadiens en situation de handicap et à les soutenir en représentant leurs intérêts, préoccupations et valeurs par le biais de médias accessibles. La programmation originale d'AMI-télé est également disponible en continu sur AMIplus.ca et sur son application mobile.

À propos de Sphère Média

Sphère Média captive le public avec ses séries dramatiques et ses comédies, qui atteignent divers auditoires par l'entremise de grands diffuseurs au Canada et à travers le monde. Elle crée et produit ces contenus, en plus d'assurer aussi la distribution de ses produits télévisuels. Sa force réside dans le talent des créateurs et des créatrices qui lui font confiance pour bien raconter leurs histoires. Parmi ses productions les plus appréciées, on retrouve Aller simple, Cerebrum, Belle et Bum, en anglais, The Porter, Transplant et Sort Of. Sphère Média est une marque de Sphère, un chef de file canadien de l'industrie cinématographique et télévisuelle établi à Montréal, à Toronto et à Ottawa.

