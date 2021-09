Veson Nautical annonce l'acquisition du produit de solutions de données Oceanbolt

Une solution de données du marché novatrice pour les marchandises en vrac et les activités de transport acquise par le chef de file des logiciels maritimes commerciaux

BOSTON, 1er septembre 2021 /CNW/ - Veson Nautical, chef de file mondial des logiciels maritimes commerciaux, est fière d'annoncer son acquisition stratégique d'Oceanbolt, un produit de solutions de données dynamiques pour l'analyse du flux des marchandises en vrac et le renseignement de transport maritime.

La solution de données d'Oceanbolt offre un accès Web et par interface de programmation d'application à des données en temps réel de grande intégrité sur les flux commerciaux de marchandises, les flux de tonnage de fret, les positions réelles et exactes des navires, la congestion et l'activité portuaire ainsi que les délais d'exécution - des renseignements essentiels pour la gestion stratégique des surestaries, par exemple.

Depuis la fondation de l'entreprise norvégienne en 2019, la plateforme de données novatrice d'Oceanbolt a gagné le respect d'une impressionnante clientèle de propriétaires exploitants de vrac sec, de négociants en marchandises, de coordonnateurs de chaînes d'approvisionnement et d'affréteurs. Oceanbolt combine un moteur de traitement de système d'identification automatique de premier plan avec une base de données géospatiales exclusive sur les polygones portuaires et des postes à quai pour permettre le traitement de calculs coûteux en quelques secondes. Aujourd'hui, Oceanbolt traite plus de 30 milliards de points de données, effectue plus de 60 millions d'observations quotidiennes et suit plus de 5 milliards de tonnes de marchandises chaque année pour plus de 140 produits.

« L'expertise de l'industrie, les perspectives de marketing et les capacités techniques que l'équipe d'Oceanbolt a apportées au secteur sont réellement remarquables, a déclaré John Veson, PDG de Veson Nautical. Nous sommes heureux d'accueillir Oceanbolt au sein de la famille Veson. Nos deux entreprises sont profondément respectueuses de notre mission, qui consiste à donner aux communautés du transport maritime et du commerce des marchandises les moyens de prendre les meilleures décisions possible avec la plus grande agilité qui soit. »

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Veson Nautical et convaincus que les utilisateurs profiteront d'une gamme de produits considérablement améliorée, a déclaré Niclas Dæhli Priess, cofondateur d'Oceanbolt. Il y a des avantages évidents à jumeler la solution analytique d'Oceanbolt avec la vaste gamme de produits et de connaissances de l'industrie de Veson. Grâce aux ressources partagées de Veson, nous nous attendons à ce que la précision et la fonctionnalité des algorithmes d'Oceanbolt s'améliorent davantage. Les utilisateurs VIP bénéficieront de données supplémentaires et d'une visibilité accrue au bon moment lorsqu'ils prendront des décisions de négociation ou de fret commercial. »

« Dans un monde de plus en plus numérique, la capacité de déployer avec succès des processus décisionnels axés sur les données devient un facteur de différenciation concurrentielle clé », a affirmé Mads Schou-Andreasen, PDG et cofondateur d'Oceanbolt.

« Compte tenu de tous les enjeux pour les intervenants de l'industrie, il est essentiel que nous fournissions des solutions de données fiables et précises qui permettent à nos clients d'obtenir des perspectives exploitables, estime M. Schou-Andreasen. La vision commune d'Oceanbolt et de Veson pour les secteurs du transport maritime et des marchandises accélérera notre innovation, offrant à nos clients de nouvelles façons de tirer parti des données pour prendre de meilleures décisions d'affaires. Ensemble, nous pouvons offrir les solutions d'analyse et de données les plus convaincantes du marché. »

Les cofondateurs d'Oceanbolt Niclas Dæhli Priess et Mads Schou-Andreasen se joindront à l'équipe de Veson Nautical à titre de directeur, Gestion de produits et de directeur, Génie logiciel, respectivement, et seront responsables du produit Oceanbolt.

L'ajout de la solution Oceanbolt à la gamme de Veson s'inscrit dans le cadre de la mission de cette dernière : devenir la plateforme standard qui propulse le commerce maritime en approfondissant et en élargissant son expertise et ses ressources, créant de la valeur pour les deux communautés clientes.

Des perspectives bonifiées pour les clients de Veson Nautical

À mesure que l'appétit pour les données prêtes à exploiter pour la prise de décisions s'intensifie, Oceanbolt donnera aux clients de Veson l'occasion de bénéficier d'une solution de données intelligentes robuste et dynamique donnant un accès plus direct aux perspectives clés du marché et à l'analyse des flux commerciaux, de la congestion et des événements maritimes mondiaux. En fournissant des données riches et en temps réel sur une multitude de variables externes qui influencent les décisions de toutes les parties prenantes au contrat maritime, Oceanbolt renforcera l'intégrité, la profondeur et l'étendue des données mises à la disposition des clients de Veson, à l'appui de notre objectif de transformer leur façon de travailler et de prendre des décisions. L'acquisition d'Oceanbolt offrira également à Veson de nouvelles possibilités de mieux servir les négociants de marchandises ainsi que les utilisateurs d'ordonnanceurs de chaîne d'approvisionnement. Oceanbolt sera proposé en tant que produit autonome pour les clients de Veson, avec le potentiel d'intégration directe des données d'Oceanbolt à la plateforme IMOS de Veson à l'avenir.

De solides capacités commerciales pour les clients d'Oceanbolt

Au bout du compte, les perspectives qui façonnent les décisions, comme celles fournies par Oceanbolt, doivent se retrouver dans les flux de production commerciaux pour dégager leur valeur réelle. Une solide plateforme commerciale dont la valeur est largement reconnue par les principaux propriétaires exploitants, négociants de marchandises et affréteurs du monde, Veson IMOS fournit aux clients d'Oceanbolt les outils et capacités dynamiques nécessaires pour donner vie aux données là où elles peuvent avoir la plus grande incidence possible. De plus, Veson possède une grande expertise et des fonctions spécialisées qui peuvent offrir une énorme valeur aux clients dans les secteurs du vrac sec, des navires-citernes et de l'énergie.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec Brooks Maitland à [email protected].

À propos de Veson Nautical

Fondée pour transformer la façon dont le monde maritime prend ses décisions, Veson est le chef de file mondial du développement, de la mise en œuvre et du soutien des solutions qui propulsent le commerce maritime. Animée d'un engagement à l'égard de l'innovation continue, d'un esprit de collaboration et d'un souci constant de la réussite de ses clients, Veson est un partenaire de confiance des exploitants maritimes, qui doivent composer avec l'évolution des réalités commerciales et les nouvelles possibilités de l'ère numérique.

www.veson.com

À propos d'Oceanbolt

Fondée en 2019, Oceanbolt est une entreprise de données en tant que service axée sur l'offre de renseignements sur le vrac sec en temps réel au moyen d'un tableau de bord analytique Web, d'une interface de programmation d'applications, de trousses de développement logiciel (Python, R) et d'un complément Excel. Oceanbolt s'efforce de devenir la référence mondiale pour les renseignements sur les flux de vrac sec et les activités de transport des marchandises afin de permettre aux participants du marché de prendre les décisions les plus éclairées possible.

www.oceanbolt.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1606116/Veson_Nautical_Logo.jpg

SOURCE Veson Nautical

Liens connexes

http://www.veson.com