TORONTO, le 22 mars 2023 /CNW/ - Vertu Capital, une société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises productrices de logiciels d'entreprise à l'échelle mondiale, est heureuse d'annoncer la clôture de son premier fonds, le Vertu Partners Fund I, avec plus de 300 millions de dollars en engagements de capitaux provenant d'un large éventail d'investisseurs institutionnels de haute qualité. Le fonds a été sursouscrit, les engagements dépassant son plafond ferme initial.

Fondée en 2017 par Lisa Melchior, une importante investisseuse dans le domaine de la technologie au Canada, Vertu tire parti de son vaste réseau et de son expertise sectorielle pour repérer à l'avance des occasions d'investissement attrayantes et établir des partenariats significatifs avec des entreprises produisant des logiciels et des applications ou tirant parti de logiciels et d'applications afin de développer leurs activités et d'offrir des rendements robustes aux investisseurs.

« C'est une période emballante pour le marché, avec de nouveaux capitaux à déployer. Les entreprises de logiciels de taille moyenne sont bien placées pour se démarquer sur le marché actuel, et nous nous employons activement à trouver des entreprises rentables et bien gérées qui sont prêtes à prendre de l'expansion », a déclaré Lisa Melchior, fondatrice et associée directrice de Vertu. « Nos investisseurs partagent notre vision et notre conviction à l'égard de notre équipe et de notre stratégie, et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur des associés commanditaires aussi impressionnants et respectés dans notre premier fonds. »

Vertu a reçu un appui solide d'un large éventail d'investisseurs institutionnels canadiens et américains de haute qualité, y compris le New York State Common Retirement Fund, BDC Capital, BMO Partenaires, des fonds gérés par BMO Gestion mondiale d'actifs, la Banque CIBC, Exportation et développement Canada et Gestion de placements Manuvie, ainsi que plusieurs gestionnaires d'actifs établis, bureaux familiaux et dirigeants de l'industrie.

À ce jour, Vertu a réalisé deux investissements dans des fonds : Dejero Labs Inc., un fournisseur mondial de technologies de communication essentielles, et PathFactory Inc., une plateforme de contenu intelligent pour le marketing numérique interentreprises.

À propos de Vertu Capital

Vertu Capital est une société de capital-investissement basée à Toronto qui investit dans des entreprises technologiques mondiales à fort potentiel. Vertu travaille en partenariat avec les équipes de direction d'entreprises de premier plan et en expansion afin d'accélérer et de soutenir la prochaine étape de leur stratégie de croissance. Fondée par Lisa Melchior, ancienne directrice générale chez OMERS Private Equity, Vertu cumule des décennies d'expérience en capital-investissement technologique à l'échelle mondiale combinées à une vaste expertise dans le domaine des logiciels et des modèles d'affaires logiciels. L'équipe de Vertu a recours aux meilleures pratiques sectorielles, à des stratégies de création de valeur exploitables et à un immense réseau pour optimiser le rendement des entreprises à toutes les phases de leur croissance. Pour en savoir plus, consultez le site de Vertu Capital à www.vertucapital.ca.

SOURCE Vertu Capital

Renseignements: Personne-ressource de Vertu: Personne-ressource : Laura Auquilla; Courriel : [email protected]