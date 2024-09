TORONTO, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Vertu Capital, une société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans les entreprises productrices de logiciels et d'entreprises axées sur les logiciels à l'échelle mondiale, est heureuse d'annoncer son investissement stratégique dans LumiQ Inc. (« LumiQ »), une plateforme éducative basée à Toronto qui offre des cours de perfectionnement professionnel accrédités et du contenu aux professionnels de la comptabilité et des finances.

L'investissement stratégique dans LumiQ marque le quatrième investissement de plateforme de Vertu Capital dans le cadre de son premier fonds, le Vertu Partners Fund I, qui a pris fin en 2023. LumiQ présente tous les éléments fondamentaux d'un investissement de Vertu : une plateforme exclusive, des clients de premier plan, de solides facteurs favorables au secteur et une équipe de direction talentueuse.

« LumiQ est exactement le type d'entreprise de technologies axées sur les logiciels interentreprises de premier plan dans lequel Vertu cherche à investir, a déclaré Eric Kafka, directeur chez Vertu Capital. Il s'agit d'une entreprise unique en croissance rapide dans un domaine passionnant qui est prêt à accélérer sa croissance nationale et internationale. Nous sommes ravis de nous associer à LumiQ et de l'accueillir dans la famille Vertu. »

LumiQ offre des programmes d'apprentissage et de perfectionnement professionnel novateurs et attrayants certifiés par l'industrie au moyen de sa plateforme de baladodiffusion exclusive à plus de 1 000 cabinets d'entreprise et cabinets comptables en Amérique du Nord. La solution LumiQ est conçue pour répondre à la demande croissante de plateformes d'apprentissage sophistiquées qui contribuent au recrutement, au perfectionnement et à la rétention d'une nouvelle génération de jeunes leaders dans un environnement technologique et réglementaire en constante évolution.

« Notre engagement envers nos clients est d'offrir continuellement des connaissances techniques et commerciales pratiques, pertinentes et à jour, grâce à l'expérience la plus agréable et pratique qui soit offerte aux apprenants, a déclaré Michael Kravshik, cofondateur et chef de la direction de LumiQ. Nous continuons de voir un potentiel de croissance incroyable, et c'est pourquoi nous avons choisi de nous associer à Vertu Capital. Nous voulions un partenaire de confiance qui avait une expertise approfondie en matière d'expansion des entreprises technologiques à notre stade, et qui avait des antécédents de réussite. Et c'est Vertu. »

À propos de Vertu Capital

Vertu Capital est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises technologiques mondiales à fort potentiel en mettant l'accent sur les entreprises de logiciels. La mission de Vertu consiste à s'associer à des équipes de direction d'entreprises en expansion à l'avant-garde du marché pour accélérer et soutenir la prochaine étape de leur parcours de croissance. L'équipe de Vertu apporte des décennies d'expérience dans le domaine, des pratiques exemplaires, des stratégies de création de valeur exploitables et un réseau profond pour ses placements en portefeuille. Vertu a des bureaux à Toronto et à Montréal. Pour en savoir plus, prière de visiter www.vertucapital.ca.

À propos de LumiQ

LumiQ est une plateforme de baladodiffusion où les conversations engageantes avec les chefs d'entreprise sont considérées comme un apprentissage accrédité pour les professionnels de la comptabilité et des finances désignés. Les instructeurs comprennent des chefs d'entreprises comme Nike, Yahoo!, Google et Microsoft, ainsi que des auteurs à succès de NYT et des leaders d'opinion de l'industrie. Grâce à des formats de baladodiffusion divertissants et à une application mobile pratique, LumiQ transforme la formation professionnelle des comptables et des professionnels de la finance en faisant de la formation quelque chose n'ayant jamais été aussi agréable. Pour en savoir plus, visitez lumiqlearn.com.

