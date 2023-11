TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Vertu Capital, une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises de logiciels et de technologies axées sur les logiciels à l'échelle mondiale, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'ActiveState Software Inc. (« ActiveState »), une entreprise de Vancouver qui soutient les développeurs de logiciels d'entreprise dans la création et la gestion sécurisées d'applications qui utilisent des langages de programmation à code source ouvert.

L'adoption généralisée du code source ouvert a entraîné d'importantes améliorations de la productivité dans le développement de logiciels, mais elle a également compliqué la gestion sécuritaire de la chaîne d'approvisionnement à code source ouvert. En raison de cette plus grande complexité, le risque d'introduction de vulnérabilités s'est également accru, ce qui a entraîné en 2023 autant d'attaques de la chaîne d'approvisionnement logicielle qu'au cours des quatre années précédentes combinées. Quelque 97 % des entreprises du palmarès Fortune 1000 se tournent vers ActiveState et sa plateforme d'intégration à code source ouvert sécurisée pour stimuler la productivité des développeurs tout en assurant la conformité aux exigences de sécurité.

« Nous sommes ravis de nous associer à ActiveState à un moment aussi emballant de son parcours de croissance, a déclaré Gil Nayot, associé chez Vertu Capital. ActiveState est un fournisseur bien établi qui a de solides antécédents et qui occupe une position idéale pour soutenir les clients à mesure que la complexité de la gestion des applications à code source ouvert augmente et, par conséquent, qu'il faut se protéger des vulnérabilités. C'est exactement le type d'entreprise dans lequel Vertu cherche à investir - une entreprise bien gérée, dotée d'une technologie exclusive et offrant un potentiel de marché incroyable. »

« ActiveState a une longue histoire d'innovation et de leadership en matière de produits, et nous en sommes maintenant à un point d'inflexion important, a ajouté Bart Copeland, président et chef de la direction d'ActiveState. Nous avons choisi de nous associer à Vertu Capital en raison de son fort alignement culturel avec notre équipe, de son expertise en logiciels d'entreprise et de sa compréhension de ce qu'il faut pour prendre de l'expansion et faire prospérer une entreprise complexe mais vitale comme la nôtre. Nous avons hâte d'entamer le prochain chapitre avec eux. »

Peter Lee, conseiller en exploitation chez Vertu Capital, présidera le conseil d'administration d'ActivateState. M. Lee, qui est fondateur et exploitant du secteur des technologies, compte plus de 20 ans d'expérience dans l'expansion des entreprises de logiciels et possède une vaste expertise en gestion des opérations, des produits et des talents.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe d'ActiveState et de collaborer à la création de son marché unique, a déclaré M. Lee. La capacité à gérer en toute sécurité des chaînes d'approvisionnement à code source ouvert complexes devient rapidement essentielle pour les entreprises dans l'ensemble, et ActiveState est bien positionnée pour offrir des solutions essentielles. C'est une période emballante pour l'entreprise et je suis très heureux de l'appuyer. »

À propos de Vertu Capital

Vertu Capital est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises technologiques mondiales à fort potentiel en mettant l'accent sur les entreprises de logiciels. La mission de Vertu consiste à s'associer à des équipes de direction d'entreprises en expansion à l'avant-garde du marché pour accélérer et soutenir la prochaine étape de leur parcours de croissance. L'équipe de Vertu apporte des décennies d'expérience dans le domaine, des pratiques exemplaires, des stratégies de création de valeur exploitables et un réseau profond pour ses placements en portefeuille. Vertu a des bureaux à Toronto et à Montréal. Pour en savoir plus, consultez le site de Vertu Capital à www.vertucapital.ca .

À propos d'ActiveState

ActiveState aide les développeurs à échapper à l'enfer des dépendances et à passer directement au codage, en toute sécurité. Forts de plus de 20 ans d'expérience de collaboration avec des entreprises qui développent de multiples langages de programmation pour les projets à code source ouvert, nous sommes en train de redéfinir la façon dont les entreprises envoient et gèrent les logiciels conçus à partir de codes sources ouverts. Commencez à intégrer en toute sécurité les dépendances de code source ouvert dans votre processus de construction en obtenant un compte ActiveState gratuit, ou communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements à www.activestate.com.

