Vertu porte ainsi la valeur totale de ses transactions à plus de 300 millions de dollars depuis le début de l'exercice

TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Vertu Capital, une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises mondiales de logiciels d'entreprise à fort potentiel ayant leur siège social au Canada, est heureuse d'annoncer un investissement important dans PathFactory, une plateforme de contenu intelligent de premier plan pour le marketing numérique interentreprises.

Il s'agit de la troisième transaction de Vertu Capital depuis le début de l'année. Cette acquisition met bien évidence la croissance rapide de Vertu et sa formule éprouvée pour cerner de façon préemptive des occasions d'investissement technologique attrayantes et procurer rapidement un rendement important aux investisseurs et aux entreprises partenaires. L'acquisition de PathFactory porte la valeur totale des transactions de Vertu à plus de 300 millions de dollars depuis le début de l'année.

Au cours de 2021, Vertu a franchi les étapes importantes suivantes :

Acquisition d'une participation majoritaire dans PathFactory en novembre

d'une participation majoritaire dans en novembre Vente stratégique de Firmex , un fournisseur mondial de salles de données virtuelles, en juillet

stratégique de , un fournisseur mondial de salles de données virtuelles, en juillet Acquisition d'une participation minoritaire dans Dejero , un important fournisseur mondial de technologies de communication essentielles, en avril

d'une participation minoritaire dans , un important fournisseur mondial de technologies de communication essentielles, en avril Lancement du Vertu Partners Fund I en mars

en mars Élargissement de son équipe de placement et ajout de conseillers à l'exploitation chevronnés, dont dernièrement Jason Smith , fondateur et président exécutif de Real Matters, une entreprise de logiciels immobiliers

« L'année a été incroyable pour Vertu, qui ne cesse de prendre de l'essor. Nous avons lancé Vertu en adoptant une approche d'investissement très ciblée, tout en étant convaincus qu'investir dans des placements privés pouvait être fait différemment et mieux. Et nous avons réussi, a déclaré Lisa Melchior, associée directrice et fondatrice de Vertu Capital. Nous sommes dans un super cycle technologique, et il est facile de déployer des capitaux. En fait, nous misons sur notre vaste expertise dans le domaine et sur notre immense réseau pour trouver des occasions exceptionnelles et investir avec rigueur. Nous sommes engagés dans une culture d'intégrité et de collaboration véritable qui attire les équipes de gestion très performantes, entraîne un changement radical dans les résultats de nos entreprises partenaires et offre rapidement de la valeur à nos investisseurs. »

« PathFactory est un investissement classique pour Vertu, a ajouté Mme Melchior. Elle est bien positionnée pour se classer facilement au premier rang de la catégorie du marketing numérique interentreprises et de l'intelligence de contenu, un secteur qui est devenu essentiel à la mission des entreprises depuis que la pandémie de la COVID-19 a entraîné une accélération des dépenses de marketing en contenu numérique. Grâce à son intelligence de contenu exclusive, à l'automatisation et à sa plateforme unique de bout en bout, le logiciel évolutif de PathFactory lui permet de faire ce que personne d'autre dans le secteur ne fait. »

PathFactory est un chef de file de l'innovation dans le domaine du marketing numérique interentreprises. Sa plateforme de contenu intelligent exclusive tire parti de l'intelligence artificielle et des données pour produire du contenu de marketing personnalisé et pertinent qui génère des ventes et des revenus interentreprises importants et mesurables. Figurant sur la liste Technology Fast 500 pour l'Amérique du Nord de Deloitte et dans le rapport « Cool Vendors » de Gartner, PathFactory compte parmi ses clients des entreprises Fortune 500 comme Cigna, Verizon, Oracle, Nvidia, Honeywell, Adobe, HP et Cisco Systems.

« Le contenu intelligent consiste à livrer le bon contenu, aux bonnes personnes, au bon moment, et ce, à grande échelle. Il s'agit essentiellement de prévoir les besoins futurs d'une façon intelligente et axée sur les données, a déclaré Dev Ganesan, président et chef de la direction de PathFactory. C'est exactement ce que Vertu nous apporte comme nouvel investisseur principal et c'est pourquoi nous avons décidé de nous associer à elle. Grâce à sa compréhension pointue de la plateforme et à sa capacité d'expansion éprouvée, elle est le partenaire idéal qui arrive à point pour accélérer notre potentiel de croissance. »

Outre Vertu Capital, BDC Capital, les fonds de capital-investissement gérés par BMO Gestion mondiale d'actifs et Nicola Wealth sont les autres co-investisseurs dans PathFactory.

À propos de Vertu Capital

Vertu Capital est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises technologiques mondiales à fort potentiel ayant leur siège social au Canada. Vertu travaille en partenariat avec les équipes de direction d'entreprises de premier plan en expansion afin d'accélérer et de soutenir la prochaine étape de leur stratégie de croissance. Fondée par Lisa Melchior, ancienne directrice générale chez OMERS Private Equity, Vertu peut compter sur des associés cumulant des décennies d'expérience en capital-investissement technologique à l'échelle mondiale combinées à une vaste expertise dans le domaine des logiciels et des modèles d'affaires logiciels. L'équipe de Vertu a recours aux meilleures pratiques sectorielles, à des stratégies de création de valeur exploitables et à un immense réseau pour optimiser la performance de l'entreprise à toutes les phases de sa croissance. Pour en savoir plus, consultez le site de Vertu Capital à www.vertucapital.ca .

À propos de PathFactory

Les grandes entreprises et les entreprises du marché intermédiaire des services interentreprises utilisent la plateforme de contenu intelligent de PathFactory pour accélérer le développement du contenu, améliorer les taux de réussite et comprendre le rendement du contenu en offrant des expériences de contenu intelligent et des activités virtuelles tout au long du parcours de l'acheteur. PathFactory a remporté le prix Visionary CX ISV Partner décerné pour la première fois aux Oracle Markie Awards de 2020. Elle figure sur la liste Technology Fast 500 pour l'Amérique du Nord de Deloitte et s'est classée au 13e rang de la liste des entreprises canadiennes affichant la croissance est la plus rapide en 2020. Elle a également été désignée comme chef de file de l'expérience de contenu à l'automne 2021 par G2, reconnue comme le logiciel de marketing de contenu le mieux coté en 2019-2021 par TrustRadius et incluse dans le rapport Cool Vendors de 2019 comme fournisseur de technologies par Gartner. Pour en apprendre davantage, consultez PathFactory.com .

