Le chef de file InsurTech au Canada améliore sa solution numérique de référence et investit dans l'analyse de données pour des décisions d'affaire avisées.

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Vertafore Canada, la filiale canadienne du chef de file nord-américain d'InsurTech, Vertafore, a fait l'annonce aujourd'hui de ses plus récentes offres pour aider les courtiers canadiens à moderniser leurs entreprises. Ces nouvelles offres incluent l'introduction des paiements en ligne dans les plus récentes versions d'InsurLink™ et de SIG, et de nouveaux tableaux de bord opérationnels dans le système de gestion de courtage SIG (BMS) des courtiers pour les aider à extraire et analyses leurs données plus efficacement dans le cadre de leurs processus de travail quotidiens.

Les paiements en ligne grâce à InsurLink améliorent l'expérience numérique des clients

Les courtiers canadiens peuvent désormais offrir à leurs clients des capabilités de paiements en ligne grâce à InsurLink, la plateforme numérique primée de Vertafore. Offerte sur le marché canadien à la mi-2020, la solution InsurLink permet aux courtiers indépendants d'offrir à leur clients une expérience numérique de pointe pour consulter et gérer leurs principaux documents d'assurance, n'importe où, n'importe quand.

InsurLink a rapidement gagné en popularité en aidant les courtiers à moderniser leurs activités. Vertafore Canada a établi des partenariats avec trois principaux organismes de paiement pour préciser la nouvelle fonction de paiement numérique, élargissant ainsi la capacité des courtiers à offrir à leurs clients une expérience numérique plus intime et simplifiée. Vertafore Canada a également introduit une fonctionnalité de paiement au sein de sa plateforme BMS permettant ainsi aux courtiers de traiter les paiements directement dans SIG.

« Mettre sur le marché une suite de solutions numériques pour répondre à la demande croissante pour de telles solutions a été l'un des principaux objectifs de Vertafore Canada en 2020 », a déclaré Stacey Miranda, directrice de la Gestion des produits chez Vertafore Canada. « Dans la foulée de l'offre d'InsurLink, nous avons investi des efforts significatifs dans l'expansion de notre solution et dans l'établissements de partenariats solides avec les principaux fournisseurs de l'industrie, et par conséquent, nous sommes très fiers de pouvoir maintenant offrir les paiements en ligne à nos clients. »

Nouveaux tableaux de bord SIG pour accéder à des données exploitables

Vertafore Canada a également introduit de nouveaux tableaux de bord opérationnels sur sa plateforme SIG pour aider les courtiers à mieux se servir des précieuses données auxquelles ils ont accès dans leur routine quotidienne. Conçus en fonction des commentaires des clients, les nouveaux tableaux de bord Comparaison des renouvellements et Gestion du portfolio offrent une vue plus consolidée, holistique et complète des éléments de données clés.

Avec ces tableaux dans SIG, les courtiers auront un accès direct à des données exploitables qui simplifieront les processus et offriront une expérience plus rapide et plus personnalisée. Les courtiers gagneront un temps inestimable en automatisant les étapes consacrées à consolider les données et en présentant ces informations de façon sensée, et ce, tout simplement en appuyant sur un bouton au moment précis où les données sont le plus significatives.

« La course à l'intelligence est bel et bien engagée et être en mesure de transformer les données clients en informations exploitables et stratégiques devient de plus en plus essentiel », a noté Dimitrios Argitis, directeur général et vice-président de Vertafore Canada. « Ces nouveaux tableaux de bord intégrés font partie de notre engagement à fournir au marché des outils et des solutions qui permettent aux clients de bénéficier d'informations et d'analyses poussées; tout cela dans le but d'améliorer le service client, de contribuer à des processus plus simples et plus rapides, et ultimement, de générer plus de revenus et de réduire les dépenses globales. »

Ces récentes améliorations axées sur une meilleure expérience numérique, l'optimisation des processus et l'exploitation des données sont un exemple de ce à quoi les clients peuvent continuer à s'attendre dans les prochains mois et les années à venir de la part de Vertafore Canada, dont l'engagement est de promouvoir l'innovation sur le marché.

À propos de Vertafore Canada

Vertafore Canada est un expert en innovation au niveau du courtage d'assurance au Canada et un leader sur le marché des BMS (système de gestion de courtage) pour les courtiers en assurance et en services financiers. Vertafore Canada offre une suite intégrée de produits conçus pour accroitre les revenus par l'utilisation efficace de la technologie. Vertafore Canada est le nouveau nom de Technologie Keal, un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion d'assurance de courtage et commerciale au Canada, acquis par Vertafore en 2016.

Vertafore ©2021 et le logo Vertafore sont des marques de commerce enregistrées de Vertafore. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MEDIA CONTACT:

Liz Reilly

SSPR

401-525-1775

[email protected]

Laurent Nadeau

V.-p. Ventes, Marketing & Solutions Clients

Vertafore Canada

Téléphone: 1-800-268-5325 x4891

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/815333/VERTAFORE_Logo.jpg

SOURCE Vertafore