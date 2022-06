Versement des sommes de l'équité salariale

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que les sommes liées à l'équité salariale ont été versées, comme prévu en date du 16 juin dernier, aux employés concernés du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Afin d'assurer l'avancement du dossier de l'équité salariale pour les employés du RSSS, le MSSS, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du trésor, a mobilisé les ressources nécessaires au cours des derniers mois. Les équipes de rémunération des établissements publics et privés conventionnés du RSSS ont ainsi travaillé d'arrache-pied pour assurer le versement des sommes dues.

Le traitement des corrections salariales prévues aux ententes de maintien en équité salariale représentait un défi majeur pour les établissements. Les corrections rétroactives s'appliquent sur une période de plus de 10 ans, pour une quinzaine de titres d'emploi totalisant un peu plus de 156 000 personnes. Les sommes versées équivalent à près de 1,2 milliard $.

En fonction de leur calendrier de paie, la vaste majorité des établissements ont versé les sommes liées à l'équité salariale en date du 16 juin dernier. Certains résiduels peuvent toutefois subsister, notamment en fonction des démarches nécessaires pour retrouver du personnel ayant quitté le réseau ou lors d'autres situations particulières.

Le MSSS tient aussi à remercier et reconnaît les efforts déployés par les équipes de rémunération et d'avantages sociaux, de même que les fournisseurs de paie qui ont fait preuve de dévouement et d'engagement au cours des derniers mois. Ils ont accompli un travail colossal afin de mener à bien ces travaux et de respecter nos engagements envers nos employés.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]