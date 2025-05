Vers une politique nationale - Journée de concertation pour accélérer la transformation en cours en soutien à domicile au Québec

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Le virage vers les soins et les services de soutien à domicile est une grande priorité pour le gouvernement du Québec. Dans ce sillage, des travaux menant à l'élaboration de la nouvelle politique nationale de soutien à domicile ont été annoncés en décembre 2024 par la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

Suivant la consultation d'une centaine d'acteurs et d'organismes venant de toutes les sphères de la société (réseau public, organismes communautaires, organisme sans but lucratif, syndicats, secteur privé, associations et ordres professionnels, usagers, usagères et personnes proches aidantes), la ministre prend part à la Journée de consultation qui se tient aujourd'hui, à Québec.

En soutien à domicile, la vision du gouvernement est de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de la société ayant des incapacités, dont l'état requiert des soins de longue durée, dans une perspective de maintien et de développement de l'autonomie à domicile.

La Journée de concertation - Vers une politique nationale de soutien à domicile, qui se tient sur invitation, rassemble près de 400 participantes et participants, en formule hybride. En plus des intervenants, intervenantes et partenaires de l'écosystème en soutien à domicile, des usagères, des usagers et des personnes proches aidantes prennent également part à ce grand rendez-vous.

Cette journée est l'occasion de réfléchir collectivement aux orientations à prendre pour effectuer ce virage. De même, elle permettra de présenter une synthèse des consultations et de poursuivre les échanges sur les priorités de la politique nationale, dont le dévoilement est prévu l'automne prochain. La politique vise à établir une vision claire pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes du Québec en matière de soutien à domicile. Elle s'appuiera sur quatre grandes orientations :

Orientation 1 : Accès aux services et à l'information : optimiser et simplifier le parcours en SAD de l'usager et l'usagère et de ses proches

Orientation 2 : Financement : optimisation et durabilité

Orientation 3 : Engagement et collaboration

Orientation 4 : Gouvernance et organisation clinique des services SAD

Citation :

« Toutes et tous ensemble, avec cœur et conviction, nous devons réussir le grand virage du soutien à domicile. Notre gouvernement s'est engagé à répondre au souhait de la population québécoise : celui de demeurer chez elle, le plus longtemps possible. Je suis très heureuse de voir la mobilisation autour de ce grand chantier afin d'améliorer l'offre de soins et de services de soutien à domicile, la satisfaction et la qualité de vie des usagers et usagères et de leurs proches. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Rappelons que cette politique nationale à venir s'inscrit dans une grande démarche du gouvernement du Québec afin d'accélérer le virage vers le soutien à domicile. La poursuite de ce virage est d'ailleurs l'un des axes du plan d'action gouvernement La fierté de vieillir, lancé il y a un an.





Des consultations particulières ont eu lieu de janvier à avril 2025 où les équipes ministérielles ont rencontré plus d'une centaine de groupes de différentes sphères de la société. Des rencontres avec des usagers, des usagères et des personnes proches aidantes ont aussi été tenues dans cinq régions du Québec.





Au cours des six dernières années, le financement accordé en soutien à domicile a été augmenté de 85 %, passant d'un investissement de 1,4 milliard $ en 2019-2020 à 2,6 milliards $ en 2025-2026.

