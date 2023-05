Vers un réseau de la santé plus efficace pour les régions - Le ministre Christian Dubé de passage à Victoriaville pour démontrer comment le projet de loi 15 améliorera l'accès en région

VICTORIAVILLE, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Dans la foulée du dépôt du Projet de loi visant à rendre le système de la santé et des services sociaux plus efficace, le ministre de la Santé, Christian Dubé, était aujourd'hui de passage à Victoriaville en compagnie du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, et du député d'Arthabaska, Éric Lefebvre.

Ils ont d'abord rencontré les gestionnaires des installations de santé de la région et ont eu la chance de s'entretenir avec les élus municipaux. Ils ont par la suite procédé à une visite de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska. Celle-ci a permis de rencontrer et d'échanger avec les équipes de direction des établissements ainsi que le personnel œuvrant directement auprès des patients.

Ces visites à Victoriaville s'inscrivent dans la volonté du ministre d'être à l'écoute des préoccupations sur le terrain, en fonction des enjeux de chaque région. Depuis le dépôt de son Plan santé, il s'est ainsi rendu dans 14 des 17 régions administratives du Québec.

Rappelons que le projet de loi, déposé le 29 mars dernier , est un élément phare dans la mise en œuvre de la vision du Plan santé. Ce dernier propose une série de mesures permettant d'améliorer l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux, et ce, au bénéfice des régions, du personnel de la santé et des Québécois.

Citations :

« Le projet de loi 15 que nous avons déposé marque une étape importante dans la transformation du réseau de la santé et des services sociaux, en apportant des changements concrets pour le rendre plus efficace pour les Québécois, dans toutes les régions. L'amélioration de l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux passe par une collaboration étroite avec les gestionnaires des installations de santé et les élus municipaux, ainsi que par l'écoute des préoccupations de la population. Ensemble, nous travaillons à offrir des soins de qualité et accessibles, au bénéfice des patients, du personnel et des régions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« À juste titre, ce que réclament les citoyens de la région, c'est un meilleur accès aux soins de santé. J'ai pleine confiance en la réforme proposée par mon collègue, le ministre de la Santé, pour y arriver. Le CIUSSS qui dessert le Centre-du-Québec a la particularité de couvrir deux régions administratives à la fois. Le projet de loi 15 permettra justement de rapprocher les décideurs de l'offre de services aux citoyens. Ultimement, c'est l'ensemble de la communauté qui bénéficiera d'un meilleur accès. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je tiens en premier lieu à remercier mon collègue et ministre Christian Dubé d'avoir pris le temps de venir à la rencontre tant des professionnels de la santé d'Arthabaska-L'Érable que d'élus. Il y a eu d'excellents échanges sur les services offerts en région, du projet de la clinique de proximité de Plessisville et en lien avec les aspects du projet de loi 15. Nous avons profité de sa venue pour, du même coup, discuter du projet de modernisation et d'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, un projet phare des plus mobilisateurs en réalisation. »

