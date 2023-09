Vers un agrandissement important du parc-nature du Bois-de-Saraguay

MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté un règlement de délimitation qui permettra d'agrandir le parc-nature du Bois-de-Saraguay, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cela permettra d'y inclure des lots adjacents à intérêt écologique élevé et d'offrir à la population montréalaise des lieux de contact avec la nature.

La nouvelle délimitation ajoute 3,5 hectares de milieux naturels au parc-nature du Bois-de-Saraguay, un site patrimonial abritant une forêt ancienne. Cet ajout comprend trois parcs locaux, boisés et non aménagés, soit le parc Gouin-Le Mesurier, le parc du Beau-Bois (uniquement la partie boisée) et le parc Martin, en plus de deux lots boisés adjacents. Ce faisant, la Ville de Montréal continue de faire vivre ce projet de conservation initié par les citoyennes et les citoyens du secteur, il y a près de 40 ans.

« Je suis très heureuse de l'ajout de ces 3,5 hectares au parc-nature du bois de Saraguay, qui contribueront à préserver l'intégrité du milieu et de sa biodiversité. L'inclusion de ces nouveaux milieux naturels au parc-nature représente un engagement fort de la Ville de Montréal pour la protection de la biodiversité et nous rapproche de notre ambitieux objectif de protéger 10 % du territoire de la Ville de Montréal. L'agrandissement du parc-nature du Bois-de-Saraguay s'ajoute aux nombreux gestes récents de la Ville qui vont dans la même direction, comme l'agrandissement du parc nature des Sources ou encore, l'adoption du Plan de protection des pollinisateurs », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« L'agrandissement du parc-nature du Bois-de-Saraguay est une excellente nouvelle, autant pour la population d'Ahuntsic-Cartierville que pour la Ville de Montréal. En effet, la forêt qu'abrite le parc-nature du Bois-de-Saraguay est l'une des mieux préservées sur l'ensemble de l'île de Montréal et la décision d'en assurer la conservation pour les générations à venir est importante. La protection de la biodiversité fait partie de nos priorités et nous continuerons à travailler pour offrir aux Montréalaises et aux Montréalais une ville plus verte », a déclaré la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et responsable des infrastructures et des immeubles au comité exécutif, Émilie Thuillier.

L'importance des milieux naturels protégés

Les milieux naturels procurent plusieurs services écologiques; ils fournissent des habitats pour la biodiversité, ils contribuent de façon importante à la santé et au bien-être de la population et ils ont un apport à la résilience face aux changements climatiques. L'inclusion de nouveaux milieux naturels au parc-nature du Bois-de-Saraguay s'inscrit dans l'objectif du Cadre mondial sur la biodiversité visant à accroître la superficie et la qualité des espaces verts et bleus urbains, ainsi que leur accès dans le but de favoriser la santé et la qualité de vie des populations dans les villes. Rappelons que lors de la COP 15, la mairesse Valérie Plante avait lancé un appel aux villes à s'engager en ce sens. Avec ce genre d'initiative, Montréal confirme à nouveau son leadership et sa volonté de poser des gestes concrets pour les générations actuelles et futures.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017 ; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]