Vers la toute première politique gouvernementale sur l'organisation de services de première ligne - Publication du rapport des experts

QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, rend aujourd'hui public le rapport Soutenir l'élaboration d'une première politique gouvernementale de soins et services de première ligne au Québec.

Ce rapport est le fruit des travaux du comité d'experts qui a été mis sur pied en janvier dernier. Leurs recommandations serviront de base à l'écriture de la toute première politique gouvernementale sur l'organisation des services de première ligne. Au cours des derniers mois, le comité a notamment procédé à des consultations auprès des partenaires de la première ligne, permettant de s'assurer que la politique à venir soit en cohérence avec les préoccupations des intervenantes sur le terrain.

Le gouvernement s'est engagé à ce que 100 % des Québécois soient pris en charge d'ici l'été 2026. Une offre de soins et de services de première ligne forte est un des éléments pour atteindre cet objectif.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), avec la collaboration de Santé Québec, amorce des travaux d'envergure dans le cadre de l'élaboration de la politique gouvernementale en soins et services de première ligne, dont la présentation est prévue cet automne. Cette politique aura pour objectif d'assurer aux Québécois un accès simple, équitable et en temps opportun à une gamme de soins et de services adaptés à leurs besoins et à leur réalité. Cet accès ne doit plus reposer uniquement sur les médecins de famille, mais sur des équipes interdisciplinaires et sur l'ensemble des ressources disponibles sur un territoire.

Recommandations du comité

Six recommandations ont été formulées, soit :

élaborer une stratégie de développement des ressources humaines en soins et en services de santé de première ligne (SSPL) de façon à augmenter la capacité des équipes et des réseaux locaux de services (RLS) à répondre aux besoins de la population à l'intérieur du système public;

maintenir l'inscription à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne spécialisée de première ligne (IPS-PL) au sein d'une équipe interprofessionnelle, sans égard aux caractéristiques sociodémographiques et cliniques des usagers et usagères comme assise de l'accès universel à des SSPL de qualité;

mettre en place une gouvernance de proximité des SSPL alignée avec la responsabilité populationnelle et articulée de façon cohérente avec tous les échelons du système de santé et de services sociaux, afin d'assurer aux SSPL les leviers d'action nécessaires pour organiser et adapter les services en fonction des besoins de la population et des orientations provinciales;

investir dans la production du savoir en SSPL pour le déploiement d'un réel système de santé apprenant;

assurer un financement public spécifique aux SSPL cohérent avec les orientations annoncées et revoir la contractualisation des milieux cliniques de SSPL recevant ces fonds publics;

suivre au niveau populationnel l'atteinte des orientations annoncées par un ensemble de mesures de résultats ayant un grand potentiel de valeur ajoutée pour la population en fonction du quintuple objectif.

Citation:

« Je remercie les experts pour leurs travaux des derniers mois. Leur rapport contribuera à élaborer la toute première politique gouvernementale solide portant sur l'organisation des services de première ligne. Les soins de première ligne sont la pierre d'assise des systèmes de santé et de services sociaux. Notre objectif est clair : que chaque Québécois soit pris en charge d'ici l'été 2026. Pour y arriver, nous avons besoin de la collaboration de tous. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Santé Québec sera responsable de coordonner l'application de la politique en fonction des réalités des différentes régions.

Dans le cadre de ses travaux, le comité s'est appuyé sur :

• une analyse rapide et rigoureuse de la littérature; 59 consultations avec plus de 211 personnes, dont plusieurs usagères et usagers; la tenue d'un forum pour valider et raffiner les orientations préliminaires avec 135 personnes.



Lien connexe :

Pour consulter le rapport : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/salle-presse/2025-05-08_rapport-orientations-1ere-ligne.pdf.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114