Vers des services numériques plus efficaces et sécuritaires

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Dans le but de rendre les services publics plus simples, efficaces et sécurisés, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a présenté aujourd'hui le projet de loi 82. Celui-ci prévoit d'instaurer les fondements juridiques de l'identité numérique nationale, laquelle permettra à chaque citoyenne et à chaque citoyen de s'identifier de manière sécurisée et facile lors de leurs interactions avec l'État. En plus de cette identité numérique, le projet de loi vise à mieux organiser la gestion des données et des technologies au sein du gouvernement, en mettant l'accent sur la sécurité et la cohérence des services publics numériques.

Le gouvernement du Québec souhaite également maximiser l'utilisation des données déjà disponibles, tout en renforçant leur protection et en améliorant l'accès des citoyennes et des citoyens aux services. Des mesures seront mises en place pour mieux collecter et partager l'information, et ce, afin de détecter plus rapidement les incidents et d'en limiter les impacts sur les infrastructures essentielles.

Enfin, le projet de loi permettra au ministère de la Cybersécurité et du Numérique de mieux coordonner le développement des réseaux numériques gouvernementaux et de simplifier l'achat de technologies spécialisées.

Citation :

« Ce projet de loi marque une étape importante pour moderniser nos services publics en matière d'identité numérique. Notre objectif est simple : répondre aux besoins des citoyens tout en renforçant la sécurité et en simplifiant leurs démarches. C'est une avancée vers une gestion de l'État plus efficace et tournée vers l'avenir. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

Le projet de loi propose :

de mettre en place un cadre juridique et de gouvernance permettant de transposer l'identité physique dans le monde numérique.

d'informer systématiquement le ministère de la Cybersécurité et du Numérique dès qu'une atteinte à la confidentialité, à la disponibilité ou à l'intégrité d'un système est détectée et présente un risque de préjudice sérieux pour tous types d'infrastructures revêtant un caractère essentiel pour le Québec afin d'anticiper les répercussions sur les services publics.

de définir, par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, la vision gouvernementale des infrastructures et des services de télécommunications et de coordonner les actions des organismes publics à cet égard.

d'utiliser, au sein de l'administration publique, les données déjà détenues par un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales, entre autres pour identifier une personne, plutôt que de les demander de nouveau.

d'élargir la portée du catalogue de produits et de services technologiques pour faciliter le développement et le déploiement de produits numériques.

Liens connexes :

Projet de loi : Projet de loi no 82 : Loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions

Courtier en infonuagique : https://courtier-infonuagique.gouv.qc.ca/accueil

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique

